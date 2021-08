"Wiedźmin: Zmora Wilka" - kolejna odsłona uniwersum Sapkowskiego

1 / 7

Adjoa Andoh, jedna z czołowych brytyjskich aktorek, jest obecnie na szczycie popularności, dzięki roli Lady Danbury w najpopularniejszym serialu Netflix "Bridgertonowie". W "Wiedźminie" wcieli się w postać Nenneke, arcykapłanki świątyni Melitele, przyjaciółki Yennefer oraz przybranej matki Geralta. Przez pewien czas opiekowała się Ciri Na małym ekranie w 2020 roku zachwyciła jako Dr Isaccs w thrillerze psychologicznym "Trauma". W zeszłym roku dołączyła również do obsady serialu BBC1 "Milczący świadek", w którym gościnnie zagrała twardą policjantkę Ninę Rosen. Adjoa jest uznaną aktorką teatralną, znaną z głównych ról w Royal Shakespeare Company, The National Theatre i legendarnym Shakespeare's Globe Theatre, gdzie w 2019 roku była pomysłodawczynią, współreżyserką i odtwórczynią jednej z ról w sztuce Ryszard II. W Hollywood zadebiutowała w 2009 roku, grając u boku Morgana Freemana rolę szefowej sztabu Nelsona Mandeli, Brendy Mazibuko, w biograficznym filmie sportowym Clinta Eastwooda "Invictus – Niepokonany". Jest niekwestionowaną królową słuchowisk radiowych, od ponad 30 lat występuje w radiu BBC i jest wielokrotnie nagradzaną narratorką ponad 150 audiobooków. Adjoa Andoh jest Artystką Stowarzyszoną w Royal Shakespeare Company, Starszą Artystką Stowarzyszoną w The Bush Theatre i Ambasadorką Fairtrade.