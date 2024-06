Wiedzieliście, że w popularnej animacji jest scena po napisach? Co się w niej znalazło?

Wyprodukowany przez Disneya i Pixara film "W głowie się nie mieści 2" to powrót do umysłu Riley, obecnie świeżo upieczonej nastolatki. Centrala sterowania przechodzi gruntowny remont, bo pojawiły się nowe Emocje! Radość, Smutek, Złość, Strach i Odraza, które dotąd z powodzeniem kierowały całym przedsięwzięciem, z pewnym wahaniem witają nowego przybysza — Niepewność. A to dopiero początek zmian.

"W głowie się nie mieści 2": Co znajduje się w scenie po napisach?

W scenie po napisach Riley rozmawia ze swoimi rodzicami po powrocie z obozu. Oczywiście każde z nich odczuwa wtedy różne emocje. W tym samym czasie w głowie nastolatki Radość wraca do Tajnego Skarbca, w którym wcześniej została uwięziona z innymi emocjami przez Niepewność.

Wideo "W głowie się nie mieści 2" [trailer 2]

Znajduje tam Tajny Mroczny Sekret Riley, którego wątek został w filmie niedopowiedziany. Okazuje się nim wypalenie dziury w dywanie. Radość jest zaskoczona. Sądziła, że jest nim nasikanie do basenu za dzieciaka. Riley jest zaskoczona, że krępujące wspomnienia pojawiły się w jej głowie i postanawia szybko o nich zapomnieć.

"W głowie się nie mieści": Sukces frekwencyjny

W weekend otwarcia "W głowie się nie mieści 2" zarobiło 155 milionów dolarów w samej Ameryce Północnej, jednocześnie bijąc rekord ustanowiony przez "Diunę: Część drugą" (82,5 mln dolarów) oraz "Godzillę i Konga: Nowe imperium" (80 mln dolarów). Globalnie "W głowie się nie mieści 2" zarobiło do tej pory prawie 380 mln dolarów na całym świecie.

Za reżyserię "W głowie się nie mieści 2" odpowiada Kelsey Mann. Scenariusz wyszedł spod pióra Meg LeFauve, która była także współscenarzystką oryginału.