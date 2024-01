Widzowie wracają do kin? Tyle zarobiły filmy w 2023 roku

Jakub Izdebski

33,9 miliarda dolarów — tyle zarobił przemysł filmowy w 2023 roku. Jest to wzrost o 30,5% w stosunku do przychodów w 2022 roku. Wciąż jest to jednak o około 15% mniej niż w latach 2017-2019.

