Widzowie pokochali go za rolę... "palanta". To był wielki kasowy sukces

Ed Helms urodził się i dorastał w Atlancie. Wkrótce po ukończeniu Oberlin College w Ohio przeniósł się do Nowego Jorku, by rozwijać karierę komika i aktora.



Popularność przyniósł mu udział w "The Daily Show with Jon Stewart", w którym w latach 2002-2006 nie tylko występował w komediowych sekcjach: "Digital Watch", "Ad Nauseam" czy "Mark Your Calendar", lecz także współtworzył ich scenariusz.

W 2006 roku Helms dołączył do obsady amerykańskiej wersji serialu "Biuro", w którym główną rolę otrzymał jego kolega z "The Daily Show" - Steve Carell. Wcielił się w drugoplanową postać Andy'ego Bernarda, energicznego sprzedawcy, który nie radzi sobie ze złością.

Rok później Helms stał się regularnym członkiem obsady "Biura", natomiast w 2010 roku jego nazwisko pojawiło się w końcu w czołówce serialu. Helms został również jednym z producentów show.

Zdjęcie Ed Helms w serialu "Biuro" / Chris Haston/NBCU Photo Bank/NBCUniversal / Getty Images

Kinowa widownia mogła go oglądać w filmach: "Wpadka", "Mów mi Dave", "Idź twardo" oraz "Evan wszechmogący", pojawiał się także w serialach: "Bogaci bankruci", "Świat według Mindy" czy "Wilfred".



Dentysta na kacu w Vegas

Przełomem w jego karierze okazał się jednak występ w komedii Todda Phillipsa "Kac Vegas".

Była to opowieść o trzech kumplach ( w tych rolach Ed Helms, Bradley Cooper i Zach Galifianakis), którzy jadą do Las Vegas na wystawny wieczór kawalerski swego przyjaciela. Kiedy towarzysze pana młodego budzą się następnego ranka z potwornym bólem głowy, nie pamiętają nic. Ich luksusowy apartament jest zdewastowany, a przyszły pan młody zniknął bez śladu. Nikt z całej trójki nie ma pojęcia, co się stało. Do planowanego ślubu zostało niewiele czasu, więc razem próbują odtworzyć zdarzenia z poprzedniego wieczora, aby zrozumieć, co poszło nie tak, odnaleźć pana młodego i dowieźć go na czas do Los Angeles. Jednak im więcej prawdy odkrywają, tym bardziej zdają sobie sprawę z tego, w jakie tarapaty wpadli.



Zdjęcie Gwiazdy "Kac Vegas" na premierze filmu / Dave M. Benett / Getty Images

Helms wcielił się w postać Stu - miłego, choć nerwowego dentystę z przesadnym poczuciem odpowiedzialności. "Schlebiało mi to, że twórcy filmu wybrali mnie do tej roli, jednak jednocześnie byłem nieco obrażony, bo Stu to palant, freudowski typ analny" - żartował aktor.