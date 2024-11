Widzowie pokochali "Gladiatora II"! A kto pokochał te gwiazdy?

"Gladiator II" jest kontynuacją epickiej sagi o władzy, intrygach i zemście. Lucius (Paul Mescal) jako dziecko był świadkiem śmierci Maximusa z rąk swojego wuja Commodusa. Teraz decyduje się walczyć w Koloseum jako gladiator, aby przeciwstawić się dwóm cesarzom, którzy rządzą Rzymem żelazną pięścią. Z wściekłością w sercu i z nadzieją na lepszą przyszłość Cesarstwa Lucius musi spojrzeć w przeszłość, aby znaleźć siłę i honor, by zwrócić chwałę Rzymu jego ludowi.

Paul Mescal

Główny bohater najnowszej epickiej opowieści Ridleya Scotta obecnie łączony jest z pewną piosenkarką. Po raz pierwszy złapano Paula Mescala i Gracie Abrams w czerwcu 2024 na obiedzie w Londynie. Para wspiera siebie nawzajem - Mescal towarzyszył partnerce w jej programie w Radio City Hall. Choć nie pokazali się wspólnie na brytyjskim czerwonym dywanie, to w duecie uczestniczyli w afterparty.

Denzel Washington

Denzela Washingtona przedstawiać miłośnikom kina nie trzeba. Hollywoodzki gwiazdor ma na swym koncie już dwa Oscary i role w tak głośnych filmach, jak "Kolekcjoner kości", "Lot", "Człowiek w ogniu", "Dzień próby", "Raport Pelikana" czy "Filadelfia".

Aktor od ponad 40 lat związany jest z Paulettą Washington, z którą poznał się na planie filmu i pobrali się w 1983 roku. Para doczekała się czwórki dzieci, z czego dwójka poszła aktorskimi śladami rodziców, a pozostała dwójka pracuje również w przemyśle filmowym, ale za kulisami.

Derek Jacobi

Derek Jacobi, który powrócił do roli senatora Gracchusa od 1970 roku jest związany węzłem małżeńskim z Richardem Cliffordem - aktorem znanym m.in. z takich produkcji jak: "Morderstwo w Orient Expresie", "Mój tydzień z Marilyn" oraz "Liga Sprawiedliwości".

Yuval Gonen

Yuval Gonen, czyli filmowa Arishat niedawno chwaliła się na Instagramie, że wraz z mężem Assafem obchodzą czwartą rocznicę ślubu. W opisie do zdjęcia zdradziła, że są parą od 14 lat, co jest praktycznie połową jej życia.

"Bez względu na to, co zrobiłam i osiągnęłam, nasz związek jest rzeczą, z której jestem najbardziej dumna. Dwóm słowom 'Kocham Cię’ nigdy w życiu się nie uda, by przekazać, jak ważny jesteś dla mnie -i to jest ok. Dziękuję za to, że codziennie mnie wybierasz i patrzysz na mnie oczami czystymi od osądów i pełnymi miłości" - napisała Gonen.

Joseph Quinn

Choć żadne z nich nie skomentowało oficjalnie statusu tego związku, to mówi się, że Joseph Quinn romansuje z piosenkarką o pseudonimie Doja Cat. Sprawa wyszła na jaw, gdy jeden z aktorów z serialu "Stranger Things" ujawnił na TikToku zrzuty ekranu z rozmowy z artystką, gdy ta prosiła Noaha Schnappa by zeswatał ją z aktorem.

"Noah, możesz powiedzieć Josephowi, żeby do mnie uderzał? Czekaj, nie. Czy on ma dziewczynę?" - obwieszczały zdjęcia.

Connie Nielsen

Connie Nielsen jest duńską aktorką filmową i telewizyjną. Popularność przyniósł jej "Adwokat diabła" (1997), ale najbardziej znanym filmem z jej udziałem był nagrodzony pięcioma Oscarami "Gladiator", w którym wcieliła się w rolę Lucilli. Jest rozwiedziona, ma dwóch synów: Sebastiana (ur. 1990) i Bryce’a Thadeusa Ulrich-Nielsena (ur. 2007). W latach 2003- 2012 była w związku z perkusistą grupy Metallica - Larsem Ulrichem.

Pedro Pascal

Pedro Pascal, a właściwie José Pedro Balmaceda Pascal, jest urodzonym w 1975 roku aktorem, gdy podbił serca fanów "Gry o tron", "Mandalorianina" oraz oczywiście "Gladiatora II". Pascal jest internetowym idolem, a jego fanki zastanawiają się, kto zdobył jego serce. Okazuje się, że aktor obecnie nie ma żony, a także nigdy nie wziął ślubu. W latach 90. spotykał się z Marią Dizzią, a w 2014 roku spotykał się z Leną Headey znaną z "Gry o tron", ale ta relacja także nie przetrwała próby czasu. Obecnie na próżno szukać informacji o tym, czy aktor z kimś się spotyka.