"Widzimy się wczoraj": Młodsza siostra Bridget Jones?

Już 13 sierpnia na ekrany kin wejdzie komedia romantyczna "Widzimy się wczoraj. Od wesela do wesela". Film ma szansę uwieść fanów Bridget Jones i seriali "Dziewczyny" oraz "Seks w wielkim mieście".

"Widzimy się wczoraj" trafi na kinowe ekrany 13 sierpnia

To produkcja od kobiety dla kobiet (reżyserką jest Maggie Peren), która w ujmujący i zabawny sposób opowiada o tym, że relacje miłosne nie zawsze muszą być idealne, aby prowadziły do szczęścia.



Poznajcie Zazi, singielkę z wielkiego miasta, która mogłaby być młodszą siostrą Bridget Jones. Jest równą dziewczyną, ale zamiast sztuki uwodzenia, do perfekcji opanowała unikanie stałych związków. Choć w głębi duszy marzy o wielkim uczuciu, faceci w jej życiu to tylko kłopoty.



Przekonuje się o tym po raz kolejny, gdy dostaje zaproszenie na ślub dawnego przyjaciela, z którym łączyło ją "coś więcej". Zna sekret wybranki jego serca i musi podzielić się nim z panem młodym, zanim padnie sakramentalne "tak". Sprawa jest jednak bardzo skomplikowana, a wesele ma się odbyć nazajutrz, więc Zazi musi szybko wymyślić jakiś plan. A może dostanie więcej niż jedną szansę na uratowanie przyjaciela? I więcej niż jedną szansę na... miłość?



