"Wicked" na VOD. Kiedy premiera musicalu na platformach streamingowych?

Oprac.: Jakub Izdebski Wiadomości

Musical "Wicked" wszedł do polskich kin 6 grudnia. Co zaskakujące, popularny film już niedługo trafi także na serwisy VOD. Stanie się to jeszcze w tym roku.

Zdjęcie Cynthia Erivo i Ariana Grande w filmie "Wicked" / materiały prasowe