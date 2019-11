"Wiarołom": Debiut Piotra Złotorowicza

W działającym przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich Studiu Munka powstaje film fabularny - "Wiarołom" Piotra Złotorowicza. W pięknej opowieści o miłości, tajemnicy i przemijaniu zagrali wybitni polscy aktorzy: Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Jacek Koman i Mirosław Zbrojewicz.

Piotr Złotorowicz i Mirosław Zbrojewicz na planie filmu "Wiarołom" /Sylwia Olszewska /materiały prasowe

Ta trójka wielkich osobowości aktorskich w debiucie Piotra Złotorowicza wciela się w role ludzi, powiązanych ze sobą silnymi więzami i zmagających się ze swą trudną przeszłością. Partneruje im dwójka młodych, niezwykle utalentowanych aktorów: debiutantka Julia Szczepańska i Mateusz Więcławek, którego poznaliśmy już w filmach "Kler", "Obietnica", "Cicha Noc".

Ania, po latach nieobecności przyjeżdża do rodzinnej wsi, aby spędzić z mamą - Marą ostatnie miesiące jej życia. Dziewczyna odnajduje w wiosce Alka, z którym przeżyła swoją pierwszą młodzieńczą miłość. Spotkanie tych dwojga uruchomi serię nieoczekiwanych wydarzeń, a dla Mary będzie jednym z najtrudniejszych wyzwań w jej życiu.

Debiutancki film Piotra Złotorowicza to opowieść nasycona uczuciami i wywołująca emocje. Już w swoich pierwszych filmach krótkometrażowych jak "Matka Ziemia" czy "Ludzie Normalni". reżyser wykazał się umiejętnością tworzenia pełnokrwistych, wiarygodnych psychologicznie postaci. Każdy z bohaterów filmu "Wiarołom" ma swoją własną historię, sekret i marzenia. Reżyser z niezwykłą delikatnością odkrywa je przed oczami widza krok po kroku...

- "Wiarołom" to wizualny poemat, w którym historia opowiadana jest nie po kolei. Do tego sceny, które już widzieliśmy, powracają, widziane z perspektywy kolejnych postaci. Poruszając się przez świat wspomnień głównych bohaterów, chcę opowiedzieć o niedoskonałości ludzkiej pamięci, o moralnym koszcie prawdy i zastanowić się, czy zawsze warto go ponosić - mówi Piotr Złotorowicz.

Zdjęcia do filmu rozpoczęły się w połowie października 2019 roku i potrwają do połowy listopada. Ekipa realizowała zdjęcia pod Warszawą i w Falenicy, wybiera się również do Szczecina.

Reżyser filmu Piotr Złotorowicz był stypendystą Młodej Polski, Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest laureatem Talentów "Trójki" w kategorii Film. Jego pierwszy krótkometrażowy dokument "Smolarze" był prezentowany na ponad 130 festiwalach w Polsce i za granicą, zaś krótka fabuła "Ludzie Normalni" otrzymała 17 nagród, w tym Srebrną Kijankę za zdjęcia na Camerimage. "Matka Ziemia" miała premierę podczas 67. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Locarno.

Za zdjęcia do filmu odpowiada Nicolas Villegas - jest to już trzeci wspólny film Villegasa i Złotorowicza. Producentami filmu są: Stowarzyszenie Filmowców Polskich - Studio Munka, Canal+. "Wiarołom" otrzymał wsparcie od Pomerania Film - Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego. Film powstaje w ramach programu "60 Minut" - jest to trzecia "sześćdziesiątka" Studia Munka SFP - po filmach "Supernova" Bartosza Kruhlika i "Eastern" Piotra Adamskiego. Program "60 Minut" został wsparty przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.