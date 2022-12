Whoopi Goldberg: Filmowa biografia tylko za zgodą rodziny

Podczas dyskusji o filmie Hostin zasugerowała, że Goldberg również może paść ofiarą żądnych sensacji filmowców. Jak podkreśliła, biografia laureatki Oscara prawdopodobnie także stanie się po jej śmierci łakomym kąskiem dla producentów i reżyserów.

"Zabrzmi to makabrycznie, ale rozmawiałam z Whoopi o tym, że kiedy umrze, ludzie będą kręcić o niej filmy, bo jest tak znaną osobą" - zagaiła współprowadząca program. "Właściwie to nie, nie będą tego robić" - wtrąciła natychmiast Goldberg. Aktorka wyjaśniła, że jest o to spokojna, gdyż podjęła stosowne działania, by uniemożliwić wytwórniom nakręcenie takowego filmu. "W moim testamencie jest napisane, że jeśli nie porozmawiasz z moją rodziną, możesz próbować, ale nic nie wskórasz" - zdradziła gwiazda.

"Till": O czym opowiada film?

Goldberg nie przeszkadza jednak występowanie w biografiach innych osób. Niedawno aktorka zagrała w opartym na faktach dramacie "Till" . Akcja produkcji rozgrywa się w 1955 roku. Czarnoskóry nastolatek Emmett spędza wakacje u kuzynów w Mississippi. Nieświadomy skali dyskryminacji rasowej panującej w tym skrajnie konserwatywnym stanie, pozwala sobie na niewinny żart wobec białej kobiety, przez co zostaje później porwany i brutalnie zamordowany. Matka chłopca, Mamie Till Mobley, podejmuje heroiczną walkę o sprawiedliwość, która stanie się wkrótce symbolem oporu Afroamerykanów wobec systemowego rasizmu.

Omawiając niedawno swoją rolę w rozmowie z "PageSix" Goldberg przyznała, że nie potrafi zaakceptować faktu, iż 88-letnia dziś Carolyn Bryant Donham, której oskarżenia doprowadziły do zlinczowania Emmetta Tilla, wciąż pozostaje na wolności. "Nie chcę, żeby siedziała w więzieniu, ale chcę, żeby stanęła przed sądem i ławą przysięgłych. Chcę, żeby przyznała się w końcu do tego, co zrobiła, jaką w tym wszystkim odegrała rolę" - powiedziała aktorka.

Wideo "Till" [zwiastun]

Dramat biograficzny "Till" miał światową premierę 1 października na Festiwalu Filmowym w Nowym Jorku. Na ekrany polskich kin obraz trafi 20 stycznia.