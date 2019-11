Whoopi Goldberg: Odbiła się od dna

Whoopi Goldberg należy do elitarnego grona piętnastu laureatów EGOT, czyli osób, które mają na koncie Emmy, Grammy, Oscara i nagrodę Tony. Świetna w rolach komediowych i dramatycznych, jest także piosenkarką, scenarzystką, reżyserką i producentką. 13 listopada kończy 64 lata.

Whoopi Goldberg, a właściwie Caryn Elaine Johnson, urodziła się 13 listopada 1955 r. w Nowym Jorku. Aktorka ma na koncie wszystkie znaczące nagrody: Emmy, Grammy, Oscara i Tony. Po sukcesie filmu "Uwierz w ducha", gdzie za rolę drugoplanową zdobyła Oscara, stała się jedną z najlepiej zarabiających aktorek Hollywood. Whoopi do symbol "american dream". Była drugą w historii Afroamerykanką, która zabrała do domu Oscara, a także pierwszą kobietą, która samodzielnie poprowadziła oscarową galę. Zresztą, była jej gospodynią już czterokrotnie.



Ten jej amerykański sen to nie była wcale droga usłana różami. Na początku była ucieczka z domu, nieudane małżeństwo, narkotyki. Zresztą, późniejsza gwiazda Hollywood otwarcie mówiła, że "odbiła się od dna".

"Sprzątałam toalety" - opowiadała w "People". "Wszystkie pieniądze, które zarobiłam, wydawałam na narkotyki, heroinę, kwasy czy co tam akurat było. Moi przyjaciele z tamtych czasów nie żyją. Wszyscy ludzie, którzy robili to samo, co ja, umarli. To oni mnie uratowali. Powiedzieli: 'To nie jest życie dla ciebie. Musisz przestać'". Po odwyku postanowiła zostać aktorką, wówczas przyjęła pseudonim Whoopi Goldberg.

Jej role z lat 80. to w większości kobiety o wyrazistych i mocnych charakterach. Były to głównie role komediowe, jak w "Włamywaczce", "Śmiercionośnej ślicznotce", "Jumpin' Jack Flash". Pojawiała się jednak także w dramatach, m.in. w "Sercu Klary".

Ogromną sławę przyniosła jej oscarowa rola w filmie "Uwierz w ducha", gdzie zagrała spirytystkę Odę Mae Brown. I rzeczywiście, w tej roli aktorka pokazała pełnię swego komediowego talentu. jak i nieprawdopodobnie plastycznej mimiki.

Widzowie pokochali Whoopi także za rolę śpiewającej i tańczącej zakonnicy w filmach "Zakonnica w przebraniu" (1992) i "Zakonnica w przebraniu 2". Wielbiciele jej talentu mogli się przekonać, że jest aktorką utalentowaną muzycznie, czującą zarówno gospel. jak i rocka...

Goldberg zagrała również w kultowych produkcjach, takich jak "Star Trek" (2002), a także w serialu "Star Trek: Następne pokolenie". Aktorka i scenarzystka, stworzyła także własny serial komediowy "Whoopi" (2003-2004), złożony z 22 odcinków.

Czy do swojego bogatego portfolio może dołożyć coś jeszcze? Widzowie czekają na jej kolejne wcielenia, niekoniecznie komediowe. Whoopi Goldberg zagrać potrafi wszystko, nawet... Boga - jak w filmie "Odrobina nieba" ("A Little Bit of Heaven").

Ambasadorka Dobrej Woli UNICEF od 2003 roku ma dla innych przesłanie, wynikające w jakimś sensie z jej życiowego doświadczenia. "Każdy z nas jest tu nie bez przyczyny. Wierzę w to, że jednym z powodów jest możliwość przekazywania ludziom małych pochodni, które pomogą im znaleźć wyjście, gdy zagubią się w ciemności" - mówiła Whoopi Goldberg w jednym z wywiadów.