Whoopi Goldberg o czarnoskórej superbohaterce

Już od wielu lat trwa hossa filmów o superbohaterach. Swoją cegiełkę do tego chce nieoczekiwanie dołożyć Whoopi Goldberg. Aktorka pracuje obecnie nad scenariuszem historii o dojrzałej, czarnoskórej kobiecie, która nabywa nadludzkich mocy i musi nauczyć się, jak je okiełznać i używać.

Whoopi Goldberg /Lloyd Bishop/NBC/NBCU Photo Bank /Getty Images

Reklama

"Od kiedy byłam małym dzieckiem, miałam obsesję na punkcie superbohaterów. Oni wszyscy bez przerwy ratują Ziemię. Ale czy wiecie, kto tak naprawdę uratuje Ziemię? Stara, czarnoskóra kobieta" - zdradziła Whoopi Goldberg w rozmowie z serwisem Variety. Artystka nie zdradziła ani tytułu tego projektu, ani tego, czy sama podejmie się głównej roli.



Być może Goldberg znalazła odpowiednią niszę rynkową, bo czarnoskórych superbohaterów jest jak na lekarstwo. Najbardziej znanym jest Czarna Pantera. Równie skromna w popkulturze jest reprezentacja kobiet o niezwykłych mocach. W tej kategorii prym wiedzie Wonder Woman.

Reklama

Z pewnością bliższy realizacji jest inny projekt z udziałem Goldberg. Aktorka wystąpi w trzeciej części "Zakonnicy w przebraniu", hitowej komedii z początku lat 90., o barowej śpiewaczce, która musi ukrywać się w klasztorze, bo szukają jej gangsterzy. Obraz powstaje na zlecenie dla platformy Disney+. Goldberg będzie też jedną z producentek tego filmu. Poza tym, gwiazda przygotowuje się do powrotu do roli Guinan w serialu "Star Trek: Picard". Stałym punktem w jej karierze jest natomiast to, że od 2007 r. współprowadzi poranny talk-show "The View" w telewizji ABC.