Whitney Houston? Ten hit napisała Dolly Parton

Dolly Parton była w tak wielkim zachwycie, gdy pierwszy raz usłyszała w radiu swoją starą piosenkę w wykonaniu Whitney Houston, że musiała zjechać na pobocze i zatrzymać auto. Tym utworem było... "I Will Always Love You".

Napisała ją czy nie, "I Will Always Love You" już zawsze będzie nam się kojarzyć z filmem "Bodyguard" i Whitney Houston /Collection Christophel /East News

Pewnego dnia na początku lat 90. Dolly Parton, wracając samochodem do domu, usłyszała w radiu piosenkę, która wprawiła ją w osłupienie. "Dostałam taki wyrzut adrenaliny i energii, że musiałam zjechać na pobocze, bo bałam się, że spowoduję wypadek. (...) Chciałam przesłuchać całą piosenkę. Nie mogłam uwierzyć, jak ona to wykonała, jak piękne to było. Nie mogłam się nadziwić, jak moja skromna piosenka mogła przemienić się w coś tak spektakularnego" - Dolly Parton przypomina sobie moment, gdy pierwszy raz usłyszała "I Will Always Love You" w interpretacji Whitney Houston. Tym wspomnieniem podzieliła się w talk-show Oprah Winrey "The Oprah Conversation", którego odcinki publikowane są na platformie Apple+.



O czym mało kto wie, to Parton jest autorką oryginalnej wersji piosenki "I Will Always Love You". Stworzyła ten kawałek w 1973 r. jako hołd dla Portera Wagonera, który był jej mentorem i partnerem estradowym, po tym jak zdecydowała się postawić na karierę solową. Później piosenka znalazła się na ścieżce dźwiękowej filmu "Najlepszy mały burdelik w Teksasie" (1982), musicalu z udziałem Parton, w którym ta partnerowała Burtowi Reynoldsowi.

Reklama

To Kevin Costner wpadł na pomysł, by na potrzeby "Bodyguarda" tchnąć nowe życie w "I Will Always Love You". Piosenka znów stała się hitem, gdy film o czarnoskórej diwie prześladowanej przez szaleńca wszedł do kin. Przez wiele tygodni okupowała pierwsze miejsca list przebojów. "Kiedy ukazała się wersja Whitney, zarobiłam tyle pieniędzy, że mogłabym kupić Graceland (słynna posiadłość Elvisa Presleya)" - stwierdziła Parton w 2006 r.

Wzmożona aktywność w mediach, jaką ostatnio wykazuje piosenkarka, ma związek z tym, że niedawno ukazał się jej pierwszy bożonarodzeniowy album od 30 lat. Krążek "A Holly Dolly Christmas" to nowe wersje świątecznych klasyków, a także duety Parton z takimi sławami, jak Michael Buble, Jimmy Fallon, Billy Ray Cyrus i Miley Cyrus.