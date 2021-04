Węże 2021: "365 dni" najgorszym filmem roku

Popkulturowa Akademia Wszystkiego jubileuszowy dziesiąty raz przyznała Węże - nagrody dla najgorszych filmów roku. Trzy statuetki, w tym dla najgorszego filmu roku, przypadły erotycznej produkcji "365 dni".

Najgorszy ekranowy duet: Michelle Morrone i Anna Maria Sieklucka w "365 dniach" /materiały prasowe

"Polskie kino w roku 2020, który zapamiętamy na długo również z wielu przyczyn, dostarczyło nam wielu emocji. Dostarczyło nam też kilka filmów tak złych, że z całą pewnością przejdą do historii. Walka o Węże była bardzo wyrównana i jej wyniki dobrze odzwierciedlają ten fascynujący sezon" - napisali w oświadczeniu członkowie przyznającej Węże Popkulturowej Akademii Wszystkiego.

Tytuł najgorszego filmu roku otrzymał obraz "365 dni" w reżyserii Barbary Białowąs i Tomasz Mandesa. Film ten zdobył jeszcze dwa Węże za najgorszy scenariusz i ekranowy duet.



Również trzy Węże zdobyła "Pętla" Patryka Vegi (najgorszy reżyser, rola żeńska i efekt specjalnej troski). Dwie nagrody trafiły do "Swingersów" (najgorsza rola męska i najbardziej żenująca scena). Wśród wyróżnionych aktorów znaleźli się Katarzyna Warnke, Anna Maria Sieklucka, Michał Koterski, Michele Morrone i Maciej Stuhr.



Zdjęcie Katarzyna Warnke w scenie z filmu "Pętla" / materiały prasowe

Z powodów pandemicznych i w tym roku nie odbyła się uroczysta gala - werdykt przedstawiono w postaci skromnego okolicznościowego filmiku, w którym poszczególne kategorie ogłosił Rafał Rutkowski.

Wideo Werdykt WĘŻE 2021

"Próbując nadążyć za zmianami w branży i w szeroko rozumianej cywilizacji XXI wieku od tej edycji dopuściliśmy do Węży twórców zagranicznych nie mieszkających w Polsce, którzy pracowali przy polskich produkcjach, oraz filmy pełnometrażowe, które nie miały swej premiery w kinach i od razu trafiły do streamingu. Widać to już wśród tegorocznych laureatów (kat. najgorszy duet na ekranie, najgorszy teledysk okołofilmowy, najgorszy przekład tytułu zagranicznego)" - zaznaczyli twórcy Węży.



I już teraz zaprosili widzów na festiwal online - Dekada Węży, który odbędzie się we wrześniu 2021. W ramach imprezy odbędą się prelekcje i panele na temat złego polskiego kina, spotkania z twórcami, wywiady online i wspólne oglądanie i komentowanie wszystkich dziesięciu laureatów Wielkiego Węża.



Popkulturowa Akademia Wszystkiego (PAW) liczy dziś blisko 200 osób, zajmujących się działalnością kulturalną w naszym kraju, dziennikarzy, twórców, animatorów kultury i in. Co roku przyznają oni Węże (nagrody dla najgorszych polskich filmów) oraz Misie (nagrody dla najlepszych dzieł polskiej kultury popularnej). Zgodnie z założeniami pomysłodawców, Węże w humorystyczny sposób mają zachęcać do dyskusji o jakości polskiego kina i zwrócić uwagę na niebezpieczne trendy, które nie służą rozwojowi i pomyślności polskiej kinematografii.

W dotychczasowej historii Nagród Węży nagrody dla najgorszych filmów roku zdobywały: "Wyjazd integracyjny" (2012), "Kac Wawa" (2013), "Ostra randka" (2014), "Obce ciało" (2015), "Ostatni klaps" (2016), "Smoleńsk" (2017), "Botoks" (2018), "Studniówk@" (2019) i "Futro z misia" (2020).



Laureaci Wężów 2011:

WIELKI WĄŻ - NAJGORSZY FILM ROKU

"365 dni" - reż. Barbara Białowąs i Tomasz Mandes; prod. Ewa Lewandowska, Tomasz Mandes, Maciej Kawulski ("za skok libido w dół, którego nie powstydził by się najlepszy spadochroniarz świata, Felix Baumgartner")

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "365 dni" [trailer] materiały dystrybutora

NAJGORSZA REŻYSERIA

Patryk Vega - "Pętla"

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Pętla" [trailer] materiały dystrybutora



NAJGORSZY SCENARIUSZ

Tomasz Klimala - "365 dni"

"365 dni" 1 / 6 "365 dni" to pierwszy polski film erotyczny. To nie kolejna komedia romantyczna, ale opowieść o pożądaniu i pragnieniach - brzmi zapowiedź dystrybutora filmu Next Film. Źródło: materiały dystrybutora Autor: NEXT FILM udostępnij

NAJGORSZA ROLA MĘSKA

Michał Koterski - "Swingersi"

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Swingersi" [trailer] materiały dystrybutora

NAJGORSZA ROLA ŻEŃSKA

Katarzyna Warnke - "Pętla"

"Pętla": Seks, władza i skandal, który wstrząsnął Polską 1 / 13 W filmie nie zabraknie brawurowych akcji policji, scen walk na ringu i poza nim, a także licznych sekwencji seksu z głównymi ofiarami całej afery, czyli tancerkami i prostytutkami, często nieletnimi. Jedno jest pewne, kolejny film Vegi znów zobaczą w kinach miliony Polaków. Źródło: materiały prasowe Autor: Kino Świat udostępnij

WYSTĘP PONIŻEJ TALENTU

Maciej Stuhr - "Bad Boy"

Wideo "Bad Boy": Zwiastun reżyserski bez cenzury!

NAJGORSZY DUET NA EKRANIE

Anna Maria Sieklucka i Michele Morrone - "365 dni"

Zdjęcie Anna Maria Sieklucka oraz Michele Morrone w scenie z "365 dni" / materiały prasowe

NAJBARDZIEJ ŻENUJĄCA SCENA

"Wygrzmocę was wszystkich" (Michał Koterski) - "Swingersi"

Zdjęcie Michał Koterski na plakacie filmu "Swingersi" / materiały prasowe

NAJGORSZY TELEDYSK OKOŁOFILMOWY

Książę Kapota x Avi - "LeLeLe" z filmu "Asymetria" (Marathon Films / Dark Records)

Wideo Książę Kapota x Avi - LeLeLe (Asymetria Soundtrack) prod. Łukasz Pękacki

NAJGORSZY PLAKAT

"Zenek" (producenci :Krystyna Świeca, Magdalena Nowacka, Piotr Galon; dystrybucja TVP Dystrybucja kinowa)

Zdjęcie Plakat filmu "Zenek" / TVP

NAJGORSZY PRZEKŁAD TYTUŁU ZAGRANICZNEGO

"Tyler Rake: Ocalenie" - "Extraction" (Netflix)

Wideo Tyler Rake: Ocalenie | Oficjalny zwiastun | Netflix