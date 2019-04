Popkulturalna Akademia Wszystkiego już po raz ósmy przyznała Węże - nagrody dla najgorszych filmów roku. Najwięcej wyróżnień i tytuł najgorszego filmu roku otrzymała "Studniówk@" w reżyserii Alessandro Leone, która triumfowała w aż czterech kategoriach. Cztery Węże otrzymał także film "Dywizjon 303. Historia prawdziwa". Wśród wyróżnionych aktorów znaleźli się m.in. Mikołaj Roznerski i Daniel Olbrychski.

Kadr z filmu "Studniówk@", najgorszego polskiego filmu 2018 /materiały prasowe





Węże przyznane zostały po raz ósmy, a werdykt zaprezentowano w postaci taniego i brzydkiego (jak polskie kino) internetowego filmiku, w którym wystąpili dziennikarze, stand-uperzy, rysownik i jeden uczeń szkoły podstawowej.

Wideo Węże 2019: Wyniki

Reklama

Węże przyznano w 13 kategoriach. Główny zwycięzca tegorocznej edycji Węży otrzymał nagrody za najgorszy film roku, najgorszą reżyserię, najgorszą rolę żeńską i najgorszy duet na ekranie. Dwie z tych nagród zdobyła odtwórczyni głównej roli Agnieszka Fórmanowska.

Wideo "Studniówk@" [trailer]

Cztery Węże zdobyli twórcy filmu "Dywizjon 303. Historia prawdziwa", w tym bardzo prestiżowy tytuł "żenującego filmu na ważny temat". Oprócz tego "doceniono" plakat tej produkcji oraz towarzyszący jej teledysk. "Dywizjon 303. Historia prawdziwa" wyróżniono także za efekt specjalnej troski.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Dywizjon 303. Historia prawdziwa" [trailer] materiały dystrybutora

Akademia Węży "nagrodziła" także filmy: "Pech to nie grzech" - za najgorszy scenariusz i rolę Mikołaja Roznerskiego, "DJ" - za najbardziej żenującą scenę i występ poniżej talentu (Daniel Olbrychski) oraz "Też go kocham" - za najgorszy przekład tytułu filmu zagranicznego i dostosowanie go do potrzeb sprzedaży i promocji w Polsce.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Pech to nie grzech" [trailer] materiały dystrybutora

W dotychczasowej historii Węży nagrody dla najgorszych filmów zdobywały również: "Wyjazd integracyjny" (2012), "Kac Wawa" (2013), "Ostatnia randka" (2014), "Obce ciało" (2015), "Ostatni klaps" (2016), "Smoleńsk" (2017), "Botoks" (2018).

Lista laureatów Węży 2019

Wielki Wąż - Najgorszy film roku: "Studniówk@" - za ciężkostrawny produkt filmopodobny, od którego aż bije nieudolność. Ale, przyznajemy, bije także pasja do kina

Najgorsza reżyseria: Alessandro Leone - "Studniówk@"

Najgorszy scenariusz: Ryszard Zatorski i Joanna Wilczewska - "Pech to nie grzech"

Żenujący film na ważny temat: "Dywizjon 303. Historia prawdziwa

Najgorsza rola męska: Mikołaj Roznerski - "Pech to nie grzech

Najgorsza rola żeńska: Agnieszka Fórmanowska - "Studniówk@"

Występ poniżej talentu: Daniel Olbrychski - "DJ"

Najgorszy duet na ekranie: Agnieszka Fórmanowska i aparat Zenit - "Studniówk@"

Najbardziej żenująca scena: "Carpe Diem, Carpe Dick" - "DJ"

Efekt specjalnej troski: Bieg do nieistniejącego myśliwca - "Dywizjon 303. Historia prawdziwa"

Najgorszy teledysk okołofilmowy: Edyta Górniak "Tylko Ty" - "Dywizjon 303, Historia prawdziwa"

Najgorszy plakat: "Dywizjon 303. Historia prawdziwa"

Najgorszy przekład tytułu zagranicznego: "Juliet, Naked" - "Też go kocham"