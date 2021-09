Sondheim był jedną z pierwszych osób, którym dane było obejrzeć nową ekranizację "West Side Story". Z jego wypowiedzi wynika, że jest pod ogromnym wrażeniem. "Film jest naprawdę wspaniały. Wszyscy idźcie do kina. Świetnie spędzicie czas. A dla tych, którzy znają oryginalne przedstawienie, czeka tu kilka niespodzianek" - zapewnił w trakcie programu "The Late Show with Stephen Colbert". Stephen Sondheim zna się na rzeczy, bo jest jednym z największych twórców musicalowych ubiegłego wieku, stojący za takimi hitami jak m.in. "Sweeney Todd" czy "Into the Woods".

Sondheim jest zachwycony zmianami, jakie do historii określanej jako "Romeo i Julia z tańcem" wniósł scenarzysta wersji Spielberga, laureat Nagrody Pulitzera, Tony Kushner. "Dokonał kilku pomysłowych i zaskakujących rzeczy. Głównie ze sposobem wykorzystania piosenek w całej historii. Dodał im blasku, energii i świeżości. Naprawdę trudno jest tworzyć filmowe musicale, ale Spielberg i Kushner trafili w dziesiątkę" - dodał.

"West Side Story" - pierwsza ekranizacja

Sondheim nigdy nie krył swojej niechęci do pierwszej filmowej ekranizacji "West Side Story", którą określał mianem "zdjęcia teatralnej sceny". Film do dziś budzi kontrowersje głównie za sprawą występujących w nim białych aktorów, którzy zostali ucharakteryzowani na Portorykańczyków. Jedna z gwiazd filmu, Rita Moreno, która jest prawdziwą Portorykanką, musiała przyciemnić makijażem swoją skórę, by kolor jej skóry zrównał się z kolorem twarzy jej "białych" kolegów.

"West Side Story" stanowi ponadczasową powieść o miłości Romea i Julii przeniesiona w realia amerykańskich przedmieść lat 50-tych. Para młodych ludzi, przeżywających swą pierwszą miłość, zostaje wmieszana w porachunki gangów, które prowadzą do tragedii. Wzruszająca historia, wspaniała muzyka i niezapomniane piosenki - można przeczytać w oficjalnym opisie fabuły filmu z 1961 roku.

Wideo "West Side Story" [trailer]