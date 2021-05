Weronika Rosati zapewnia, że jej nowy film jest lepszy niż plakat, który go promuje

Od kilku dni widzowie znowu mogą chodzić do kin i oglądać najbardziej wyczekiwane produkcje filmowe, które powstały w 2020 roku i dotąd musiały poczekać na swoje premiery. Jedną z takich nich jest tegoroczny polski kandydat do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy, czyli „Śniegu już nigdy nie będzie” w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta. Występująca w nim w jednej z głównych ról w oryginalny sposób zachęciła do obejrzenia tego dzieła.

Weronika Rosati na plakacie filmu "Śniegu już nigdy nie będzie" /Kino Świat /materiały prasowe

Światowa premiera "Śniegu już nigdy nie będzie" odbyła się na 77. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, gdzie dramatyczno-surrealistyczna konwencja filmu została bardzo pozytywnie przyjęta przez zagranicznych krytyków. Polscy widzowie będą mogli go oglądać w kinach już niebawem, bo od 4 czerwca.



Film opowiada o masażyście Żeni (w tej roli znany z serialu "Stranger Things" brytyjski aktor ukraińskiego pochodzenia Alec Utgoff), którego dłonie mają magiczne właściwości uzdrawiania duszy. Mężczyzna zaczyna pracę na eleganckim osiedlu, a spotkanie z nim całkowicie odmienia życie wielu jego mieszkańców. W obsadzie obok Aleca Utgoffa znaleźli się m.in. Weronika Rosati, Katarzyna Figura, Maja Ostaszewska, Krzysztof Czeczot, Andrzej Chyra i Łukasz Simlat.



Polskiej premiery "Śniegu już nigdy nie będzie" nie może się już doczekać Weronika Rosati, która jednak jest rozżalona, że film jest promowany plakatem, który nie oddaje jego prawdziwego charakteru i który po prostu się aktorce nie podoba. Dała temu wyraz w nowym poście na Instagramie. "Kochani, może i plakat nie zachęca, ale film jest o niebo lepszy niż ten plakat, obiecuję. Jestem bardzo szczęśliwa, że w końcu film Małgośki Szumowskiej i Michała Englerta, który miał światową premierę na festiwalu filmowym w Wenecji, 'Śniegu już nigdy nie będzie' ma swoją premierę w Polsce i od 4 czerwca będziecie mogli go zobaczyć w kinach!" - napisała aktorka.

"Śniegu już nigdy nie będzie": Polski film powalczy o Złotego Lwa



W komentarzach pod tym wpisem zdania na temat filmowego plakatu były podzielone. Nie wszyscy internauci byli tak surowi dla tego projektu jak aktorka.