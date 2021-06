Weronika Rosati w głównej roli w międzynarodowej produkcji

Weronika Rosati opublikowała na Instagramie kilka zdjęć z planu filmu „It's not over”. Wyjaśniła, że teraz już może podzielić się wiadomością o międzynarodowej produkcji, w której gra główną rolę.

Weronika Rosati /Rex Features /East News

"Nigdy nie zdradzam w czym gram, zanim nie wejdę na plan, by nie zapeszyć, bo jak wiemy wszyscy, życie jest nieprzewidywalne. Trzymajcie kciuki, kręcimy w Szkocji thriller psychologiczny "It’s not over", gdzie gram główną rolę u boku wspaniałych aktorów Christophera Lamberta i Gianniego Capaldiego" - wyznała w poście, do którego dołączyła kilka zdjęć. Jedno z nich wykonano na tle XIX-wiecznego mostu kolejowego Forth Bridge nad zatoką Firth of Forth w środkowo-wschodniej Szkocji.



"Wczoraj kręciliśmy przy zabytkowym queensferry bridge, gdzie ostatni raz filmował nikt inny jak Alfred Hitchcock" - podsumowała to Rosati, mając na myśli właśnie Forth Bridge, most który "zagrał" w brytyjskim thrillerze szpiegowskim z 1935 roku "The 39 Steps" ("39 kroków").



Thriller z Weroniką Rosati i Christopherem Lambertem (niezapomnianym bohaterem filmów "Nieśmiertelny" oraz "Greystoke: Legenda Tarzana, władcy małp") jest realizowany w koprodukcji włosko-szkockiej. Reżyseruje Alessandro Riccardi. On też jest autorem scenariusza. Według branżowego portalu IMDb - Riccardi wcześniej reżyserował filmy dokumentalne. "It's not over" będzie więc jego debiutem fabularnym.

Instagram Post

Trzeba zaznaczyć, że 37-letnia Rosati, która od lat próbuje się przebić w światowym kinie, przeżywa obecnie obiecujący zawodowo okres. Krytycy dobrze przyjęli jej rolę w filmie Małgorzaty Szumowskiej "Śniegu nigdy nie będzie", a w lutym aktorka poinformowała, że zagra w kilku odcinkach dwunastego sezonu hitowego serialu kryminalnego "Agenci NCIS: Los Angeles".