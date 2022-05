Daniel Radcliffe jako Al Yankovic

Daniel Radcliffe zakończył już pracę na planie filmu biograficznego o Alu Yankovicu, "Weird: The Al Yankovic Story". Aktor gra tytułowego bohatera - amerykańskiego satyryka, producenta i akordeonistę, który zasłynął parodiami znanych utworów i dowcipnymi piosenkami o sprawach związanych z popkulturą.

Yankovic już na początku realizacji wyznał, że jest "absolutnie zachwycony" angażem gwiazdy serii o Harrym Potterze.

We wtorek, 3 maja, ujawniono pierwszy zwiastun tej produkcji. Trzeba przyznać, że kreacja Daniel Radcliffe'a robi wrażenie. Trailer został pokazany w fabryce Chelsea w Nowym Jorku, podczas prezentacji nowej platformy streamingowej Roku NewFronts.

"Weird: The Al Yankovic Story": Pierwszy zwiastun

Daniel Radliffe przemawiając podczas prezentacji wyznał żartobliwie, że nauka gry na akordeonie to był "koszmar". Trzeba jednak przyznać, że charakteryzacja aktora (wąsy i peruka!) i jego wizerunek sceniczny w filmie robią wrażenie.



Zwiastun biograficznego filmu "Weird: The Al Yankovic Story" został wyświetlony w obecności Ala Yankovica, który połączył się z widzami przez wideo, gdyż obecnie przebywa w trasie koncertowej.

"Jestem bardzo podekscytowany, że możesz zobaczyć ten szalony, wspaniały film, który nakręciliśmy" - powiedział Daniel Radcliffe.



"Praca na planie tego filmu to jedna z najfajniejszych rzeczy, jakie kiedykolwiek robiłem w moim życiu. Mam nadzieję, że oglądanie będzie równie zabawne. Myślę, że naprawdę ci się to spodoba. Poza tym, nauczyłem się gry na akordeonie, choć ten instrument to koszmar" - dodał z uśmiechem filmowy Harry Potter.

W filmie "Weird: The Al Yankovic Story" u boku Radcliffe'a zobaczymy także m.in. Evan Rachel Wood, która wcieli się w młodą Madonnę, a także Julianne Nicholson i Toby'ego Hussa w rolach rodziców Weird Ala.



Scenariusz filmu napisali Eric Appel i Al Yankovic. Appel jest również reżyserem produkcji. Premiera ma odbyć się jesienią tego roku.

