Weekend w kinie: Wysyp premier

Takiej liczby premier dawno nie było w naszych kinach. Aż siedem filmów wchodzi na ich ekrany w pierwszy piątek marca. Są wśród nich oscarowi faworyci: "Obiecująca. Młoda. Kobieta", "Sound of Metal" i "Co w duszy gra", a także zdobywca Złotych Lwów na zeszłorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, czyli animacja "Zabij to i wyjedź z tego miasta".

"Zabij to i wyjedź z tego miasta" [trailer]

Animacja Mariusza Wilczyńskiego "Zabij to i wyjedź z tego miasta" to dużo więcej niż film: to 14 lat życia poświęconych na realizację tego niesamowitego, osobistego projektu. To przyprawiająca o dreszcze podróż w przeszłość własną i kraju, wywoływanie duchów ludzi i miejsc, terapeutyczna opowieść o rodzinie i wzruszający hołd dla przyjaźni. Ten pełnometrażowy debiut pierwszego polskiego twórcy animacji, któremu retrospektywę zorganizowało prestiżowe nowojorskie Museum of Modern Art (MoMa), zrodził się z potrzeby zrozumienia, wybaczenia i miłości. Film Wilczyńskiego wskrzesza dzieciństwo z całym jego bagażem udręk i zachwytów, przywołuje tych, którzy odeszli, by dać im nowe życie. Zanurzony w przywołanych z pamięci detalach, barwach, dialogach, dźwiękach, sytuacjach, głosach, "Zabij to..." staje się kroniką PRL-owskiego dzieciństwa i młodości przeżytej w czasach transformacji, opowieścią o zmieniającej się Polsce, o szarzyźnie nieoczekiwanie nabierającej rumieńców.