"Nawiedzony dwór": Duchologia dla opornych [recenzja]

"Nawiedzony dwór" to opowieść o przygodach mieszkańców pewnego domu, którzy - chcąc pozbyć się niechcianych współlokatorów zza światów - zatrudniają zwariowaną ekipę tak zwanych ekspertów od duchów. Film został zainspirowany klasyczną atrakcją z parku rozrywki Disneya. Obraz może pochwalić się gwiazdorską obsadą. Na ekranie pojawią się m.in.: Owen Wilson, Lakeith Standfiels, Tiffany Haddish, Rosario Dawson, Danny DeVito, Jamie Lee Curtis i Winona Ryder.

Wideo "Nawiedzony dwór" [trailer]

W nawiedzonym domu rozgrywa się też akcja kolejnej premiery tygodnia - horroru "Pajęczyna" . Od dnia przeprowadzki do nowego domu ośmioletni Peter co noc doświadcza przerażającej obecności. Na początku jest to tajemnicze, niepokojące stukanie za ścianą sypialni, które słyszy tylko on. Później koszmar narasta, wraz z pojawieniem się wstrząsających wizji. Najgorszy jest jednak fakt, że rodzice twierdzą, że chłopca dręczą jedynie wytwory własnej wybujałej wyobraźni. Skazany na samotną konfrontację z demoniczną siłą, Peter zaczyna podejrzewać, że najbliżsi ukrywają przed nim jakąś straszną rodzinną tajemnicę. "Pajęczyna' to kultowy klasyk. To absolutna rozkosz i świetna zabawa do oglądania, podkreślona przez gwiazdorskie występy obsady" - pisze Charles Barfield z serwisu The Playlist.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Pajęczyna" [trailer] materiały prasowe

"Alibi.com 2" to kontynuacja francuskiej komedii w reżyserii Philippe'a Lacheau'a. Główny bohater - Greg -zbudował na kłamstwie dochodowy biznes. Pomysł był prosty: jeśli skaczesz na boki, migasz się w pracy albo unikasz dłużników, zgłoś się do Alibi.com. To firma, która specjalizuje się w profesjonalnym wci­skaniu kitu. Odkąd jednak Grega trafiła strzała amora, postanowił żyć w prawdzie. Pomysł piękny, ale jak się wkrótce okaże, bardzo kłopotliwy. Facet zdążył już nawciskać swojej ukochanej i przyszłym teściom tyle kitu o własnej rodzinie, że teraz nie może po­zwolić, by wszystko wyszło na jaw. W związku z tym dochodzi do tragicznych i bardzo zabawnych pomyłek w wyniku których pan młody musi zorganizować jednocześnie dwa wesela - jedno dla teściów, a drugie dla rodziców. Na weselu dla teściów pojawią się podstawie­ni rodzice Grega, a na tym drugim - fałszywa panna młoda. Problem w tym, że na obu musi być obecny prawdziwy Greg. Ta piętrowa konstrukcja ściem jest tak niestabilna, że nawet dziecko wie, iż coś tu musi pójść nie tak.

Wideo Alibi.com 2 | Nowa komedia tylko W KINACH od 28 lipca! | ZWIASTUN

"Lassie. Nowe przygody" to niemiecka propozycja dla całej rodziny. Rozpoczynają się letnie wakacje! W tym roku Flo nie chce się jednak rozstawać z ukochanym psem Lassie. Zamiast spędzić wczasy na Gran Canarii z rodzicami, chłopiec i jego kudłaty towarzysz wyruszają wraz z przyjacielem rodziny Gerhardem w podróż na farmę ciotki Flo. Kobieta mieszka tam ze swoimi dziećmi i sunią rasy Jack Russell Terrier. Kiedy Flo i nowi znajomi dowiadują się o znikających w wiosce psach postanawiają się tym zainteresować. Prawdziwe zmartwienie przychodzi, gdy tracą z oczu Lassie i ukochaną suczkę cioci. Okazuje się, że ktoś włamał się do domu i porwał małego czworonoga! Trójka przyjaciół wraz ze szczęśliwie znalezioną Lassie wyrusza na poszukiwanie złodziei i ratunek małego pieska.