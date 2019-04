Weekend w kinie: Wczoraj, dziś, jutro

Aż dziesięć filmów wchodzi na ekrany polskich kin w pierwszy piątek kwietnia. Wśród premierowych tytułów znajdują się: "Shazam!" - komediowa ekranizacja komiksu, nominowany do Oscara dokument "Jutro albo pojutrze" oraz rodzimy dramat "Powrót".

"Shazam!" to kolejna po m.in. "Aquamanie" ekranizacja komiksu DC. Każdy ma w sobie superbohatera. Potrzeba jedynie odrobinę magii, aby go wydobyć. W przypadku Billy’ego Batsona (Asher Angel) wystarczy wypowiedzieć jedno słowo - Shazam. Wówczas cwany nastolatek zmienia się w dorosłego superbohatera Shazama (Zachary Levi), a wszystko za sprawą starożytnego czarodzieja. Shazam, który w głębi duszy nadal jest dzieckiem - choć zamkniętym w umięśnionym ciele herosa - wykorzystuje swoją dorosłą powłokę tak, jak zrobiłby to każdy nastolatek z supermocami - do zabawy! Czy umie latać? Czy może prześwietlać wzrokiem? Czy potrafi ciskać piorunami? Czy może się nie pojawić na sprawdzianie z WOS-u? Shazam poznaje swoje możliwości i ograniczenia z radosnym nieskrępowaniem dziecka. Jednak będzie zmuszony szybko okiełznać supermoce, aby stawić czoła zabójczym siłom zła kontrolowanym przez dr Thaddeusa Sivanę (Mark Strong).