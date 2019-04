Weekend w kinie: W cieniu superbohaterów

Pięć filmów, dwa muzyczne: "Vox Lux" i "Mamy talent!" oraz dwa dramaty: "Terapia" i Pewnego dnia", a także dokument "W rytmie Kuby", wchodzi na ekrany polskich kin w ostatni piątek kwietnia. Już od czwartku grana jest na nich najważniejsza z premier tego tygodnia, a być może i całego roku, czyli superprodukcja "Avengers: Koniec gry".

Wideo "Avengers: Koniec gry" [trailer 3]

W zeszłym roku "Avengers: Wojna bez granic" zarobiła ponad dwa miliardy dolarów, stając się czwartym najbardziej kasowym filmem w historii kina. Kolejna część serii - "Avengers: Koniec gry", która stanowi podsumowanie dotychczasowego kinowego uniwersum Marvela, powinna z łatwością pobić ten wynik. Prognozy wskazują, że ma duże szanse wyprzedzić nawet "Avatara" (2,78 mld) i stać się najbardziej kasowym filmem w historii kina. Potwierdzają to reakcje widzów na przedpremierowych pokazach - nagłe wybuchy śmiechu, niekontrolowany płacz, a nawet spazmy i łkanie... Pod koniec poprzedniej części Thanos (Josh Brolin) zrealizował swój plan - uśmiercił połowę istot we wszechświecie. Bohaterowie, którym udało się pozostać przy życiu, nie mają jednak czasu na odpoczynek. Mimo porażki Avengers podejmują kolejną desperacką próbę pokonania szalonego Tytana. Ich plan jest nieprawdopodobny i niemal z góry skazany na porażkę. Ale co innego im pozostało?