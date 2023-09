Uniwersum "Obecności" to najlepiej zarabiająca franczyza z gatunku horror w historii, z ponad 2 miliardami dolarów na koncie. Na całym świecie cztery tytuły z cyklu zarobiły ponad 300 milionów dolarów każdy ("Zakonnica" - 366 mln, "Obecność 2" - 322 mln, "Obecność" - 320 mln, "Annabelle: Narodziny zła" - 307 mln), a każda z siedmiu odsłon zarobiła ponad 200 milionów dolarów.

Mrożąca krew w żyłach i pełna przerażających scen "Zakonnica II" to kontynuacja głośnego filmu z 2018 roku, najbardziej kasowej odsłony z uniwersum "Obecności". Rok 1956, Francja. Pewien ksiądz zostaje zamordowany. Zło rozprzestrzenia się po świecie. Siostra Irene raz jeszcze musi stanąć twarzą w twarz z Valak, demoniczną zakonnicą. Do głównej roli powraca Taissa Farmiga , a towarzyszą jej Jonas Bloquet, Storm Reid , Anna Popplewell i Bonnie Aarons . Film wyreżyserował Michael Chaves na podstawie scenariusza Iana Goldberga i Richarda Nainga oraz Akeli Cooper.

Travis Hurley ( Simon Baker ), główny bohater dramatu kryminalnego "Limbo" Ivana Sena - to wypalony zawodowo detektyw, zmagający się z własnymi demonami. Mężczyzna przybywa do odległego górniczego miasteczka w południowej Australii, by raz jeszcze przyjrzeć się nierozwikłanej sprawie, która wstrząsnęła mieszkańcami tego osobliwego miejsca przed dwudziestoma laty. Doszło wtedy do tajemniczego morderstwa aborygeńskiej dziewczynki Charlotte Hayes. Sprawcy nie złapano, a pobieżnie prowadzone śledztwo szybko zakończono. Travis nie daje jednak za wygraną, choć dla miejscowych udzielanie jakichkolwiek informacji białemu policjantowi nie jest tak oczywiste. Bohater dociera do rozbitej rodziny ofiary, żyjących świadków oraz samotnego brata głównego podejrzanego, zyskując nową perspektywę spojrzenia na wydarzenia sprzed lat. Prawda powoli zaczyna wychodzić na jaw w tej intymnej opowieści o próbie radzenia sobie ze stratą oraz podejściu wymiaru sprawiedliwości do rdzennych mieszkańców Australii.



Dokument "Fantastyczny Matt Parey" Bartosza Paducha jest próbą uchwycenia fenomenu Macieja Parowskiego, redaktora stojącego za sukcesami kilku pokoleń pisarzy polskiej fantastyki. Jego biografię obserwujemy na tle burzliwe zmieniającej się historii: od zmagań z PRL, przez prowadzenie największego pisma literackiego, okres transformacji, po narodziny internetu i zmierzch słowa drukowanego. O głównym bohaterze opowiadają jego współpracownicy, bliscy oraz eksperci science fiction. Ich wspomnienia w zabawny i poetycki sposób komentuje poprzez animowane sekwencje komiksowe alter ego Parowskiego. Matt Parey to cichy bohater drugiego planu w stylu Alfreda z Batmana, bez którego główni bohaterowie nie mogliby działać efektywnie.



Francuski dramat "Siła naszych marzeń" opowiada o Zoe, która urodziła się i dorastała w otoczeniu koni w stajni wyścigowej swoich rodziców. To jest jej miejsce na ziemi. Teraz marzy, aby pewnego dnia stać się dżokejem, tak jak jej ojciec. Kiedy w stajni rodzi się nowy źrebak Burza, Zoe jako pierwsza dostrzega w nim potencjał na mistrza, na którego jej rodzice czekali i pracowali przez całe życie. Ich wspólne marzenia zostają zniszczone w czasie jednej burzliwej nocy, kiedy spłoszona klacz przypadkowo rani Zoe. Pogrążona w rozpaczy dziewczyna całkowicie się załamuje. Nie może pogodzić się z niesprawiedliwym losem. Rodzice ze wszystkich sił starają się wspierać Zoe. Dzięki ich wytrwałości i zaskakującej pomocy stajennego Seby, który ma niezwykły dar komunikowania się z końmi, Zoe postanawia pokonać przeciwności losu i odzyskać to, co wydawało się stracone.

Serce dziesięcioletniego Juozapasa bije tuż pod powierzchnią skóry. Musi na siebie uważać i nosić specjalną "zbroję". Jego niecodzienny wygląd budzi zainteresowanie, rówieśnicy wyśmiewają go i przezywają. Chłopiec coraz bardziej stroni od innych dzieci. Fascynują go za to owady. Buduje żukom, motylom i karaluchom domki i tworzy dla nich azyl w starym opuszczonym dworze. Wszystko się zmienia, kiedy do miasteczka wprowadza się odważna i otwarta dziewczynka. To właśnie Rugilè chłopiec zdradza swój sekret. Dzięki niej Juozapas pokona swoje lęki i otworzy się na świat. Tak brzmi w skrócie opis litewskiego filmu familijnego "Serce motyla" , ostatniej z piątkowych premier.