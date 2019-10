Weekend w kinie: W cieniu "Jokera"

W pierwszy piątek października na ekrany polskich kin trafia tylko pięć premierowych tytułów. Obok jednego z najbardziej oczekiwanych filmów roku - "Jokera" - kinomani mają do wyboru dwie polskie produkcje: kryminał Janusza Majewskiego "Czarny Mercedes" oraz dokument "Ostatnia góra", opowiadający o kulisach zimowej wyprawy na K2. Listę premier uzupełniają: druga część familijnego hitu "Był sobie pies" oraz holenderski dramat "Kickbokserka".

Joaquin Phoenix w filmie "Joker" /Niko Tavernise/Warner Bros. Pictures / The Hollywood Archive / East News

"Joker" w reżyserii Todda Phillipsa przedstawia historię jednego z cieszących się najgorszą sławą komiksowych superprzestępców. Arthur Fleck powraca do pogrążającego się w chaosie Gotham, by zamieszkać ze swoją schorowaną, zgorzkniałą matką. Tam spotyka Sophie Dumond, kobietę samotnie wychowującą dziecko, i rozpoczyna podróż do jądra szaleństwa, by przemienić się w Jokera, króla zbrodni... Film, w którym w tytułowej roli zobaczymy Joaquina Phoenixa, otrzymał Złotego Lwa na zakończonym na początku września festiwalu filmowym w Wenecji.

Wideo "Joker" [trailer 2]

Reklama

Nowy film weterana polskiego kina Janusza Majewskiego - "Czarny Mercedes" - to pełna napięcia i zwrotów akcji opowieść sensacyjna o miłości, zbrodni i zabójczej namiętności, rozgrywająca się w odtworzonej z największą starannością scenerii okupowanej Warszawy i Zakopanego. W głównych rolach zobaczymy na ekranie: Artura Żmijewskiego, Andrzeja Zielińskiego, Marię Dębską, Bogusława Lindę, Andrzeja Seweryna i Sonię Bohosiewicz. 88-letni reżyser może zaskoczyć widzów. "Dawno na żadnym polskim filmie, nie widziałem tak śmiałych erotycznych scen, Maria Dębska pokazała tu wszystkie zalety swojego ciała i to kilkakrotnie" - pisał po gdyńskiej premierze Krystian Zając.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Czarny Mercedes" [trailer] materiały dystrybutora

"Był sobie pies 2" to kontynuacja familijnego hitu, który przyciągnął po polskich kin 650 tysięcy widzów. Tytułowy czworonóg Bailey dostaje od swojego ukochanego Ethana nowy cel: ma opiekować się jego wnuczką - CJ. Dopóki dziewczynka jest mała, zadanie jest dość proste, choć czasem trzeba ochronić ją własnym ciałem przed rozbrykanym koniem. Z biegiem czasu CJ dorasta i wyzwania dla Baileya też stają się coraz większe, tym bardziej, że dziewczynka wyjeżdża z matką do wielkiego miasta i traci kontakt z dziadkami. Na szczęście Bailey przeżył już wiele żyć i sporo się o ludziach nauczył. Najbardziej wyszczekanemu psu w historii kina głosu użyczył Marcin Dorociński.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Był sobie pies 2" [trailer] materiały dystrybutora

Akcja dokumentu "Ostatnia góra" rozgrywa się podczas zimowej wyprawy na K2, drugi najwyższy szczyt Ziemi. Grupa kilkunastu wspinaczy próbuje dokonać historycznego, zimowego wejścia na ośmiotysięcznik. Mozolnie, w skrajnie trudnych warunkach, kolejne zespoły przygotowują drogę, rozwieszając liny i docierając do kolejnych obozów. Tę wyprawową rutynę przerywa tragedia rozgrywająca się na niedalekim szczycie Nanga Parbat. W wyniku brawurowej akcji Adamowi Bieleckiemu i Denisowi Urubko udaje się uratować Elisabeth Revol. Jej partner Tomasz Mackiewicz zostaje pod Nanga Parbat na zawsze. Ratownicy wracają pod K2 i wznawiają wspinaczkę. Jednak upływający czas oraz piętrzące się trudności uwidaczniają różnice charakterów w obrębie grupy. Dodatkowe napięcie wprowadzają media, które tragedię w górach przerabiają na atrakcyjny spektakl.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Ostatnia góra" [trailer] materiały dystrybutora

Holenderski dramat "Kickbokserka" to opowieść o 12-letniej dziewczynce o imieniu Bo, która po rozwodzie rodziców musi się przeprowadzić wraz z matką i bratem na przedmieścia Amsterdamu. Jej sąsiadka trenuje kickboxing i Bo także chce spróbować. Okazuje się, że jest naturalnym talentem i ma szanse na udział w mistrzostwach Holandii. Lecz najpierw Bo musi poradzić sobie z agresją i brakiem samokontroli, które są skutkami ubocznymi rozwodu rodziców.