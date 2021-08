Weekend w kinie: Samobójcy i mordercy

Pierwsza wersja "Legionu samobójców" z 2016 roku w reżyserii Davida Ayera nie spotkała się ze zbyt dobrym odbiorem ze strony krytyków i widzów. W efekcie za kamerą "Legionu samobójców. The Suicide Squad" stanął twórca serii "Strażnicy Galaktyki' z konkurencyjnego Marvela, James Gunn.



Witajcie w piekle, zwanym też Belle Reve. Jest to więzienie z największym odsetkiem zgonów w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Trzymani są tu najgorsi superzłoczyńcy, którzy posuną się do wszystkiego, żeby odzyskać wolność. Nawet do wstąpienia do supertajnej i superszemranej Jednostki Uderzeniowej X. Dzisiejsze zadanie z rodzaju "wykonaj albo zgiń"? Zebrać oddział przestępców, w tym Bloodsporta, Peacemakera, Kapitana Boomeranga, Ratcatcher Drugą, Savanta, King Sharka, Blackguarda, Javelina i ulubioną świruskę każdego, Harley Quinn. Następnie uzbroić ich po zęby i zrzucić (dosłownie) na odludnej wyspie Corto Maltese, na której roi się od wrogów.

Reklama

Oddział, wykonując swoją misję poszukiwawczą, przedziera się przez dżunglę, w której za każdym drzewem czają się bojówkarze i partyzanci. Renegatów okiełznać może jedynie towarzyszący im pułkownik Rick Flag... oraz rządowe implanty w uszach, zdradzające każde ich posunięcie Amandzie Waller. I jak zwykle - jeden nieopatrzny ruch i nie żyją (z ręki przeciwników, współtowarzysza lub samej Waller). Gdyby ktoś chciał pobawić się w hazardzistę, to rozsądek podpowiada, żeby na nich nie stawiać. Na żadne z nich.



Wideo "Legion samobójców: The Suicide Squad" [trailer 2]

Główną bohaterką komediowego horroru "Piękna i rzeźnik" jest 17-letnia Millie Kessler (Kathryn Newton), która właśnie próbuje przetrwać ostatni rok w liceum. Ale kiedy zostaje celem seryjnego mordercy, Rzeźnika (Vince Vaughn), szkoła staje się najmniejszym z jej zmartwień. Pewnego dnia w tajemniczy sposób Millie budzi się nie w swoim ciele tylko w ciele mordercy. Dziewczyna ma 24 godziny na odzyskanie swojego ciała, zanim zmiana stanie się trwała i zostanie uwięziona na zawsze. Problemem jest to, że teraz wygląda jak potężny psychopata, który poluje na ludzi, podczas gdy Rzeźnik wygląda jak ona i odkrywa, że posiadanie nastoletniego, kobiecego ciała może być niezłą przykrywką dla jego morderczej pasji.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Piękna i rzeźnik" [trailer] materiały prasowe

Akcja horroru "Klątwa młodości" rozgrywa się w Anglii w 1665 roku. W kraju wielka zaraza zbiera śmiertelne żniwo, a ludzi ogarnia panika i rozpacz. Grace Haverstock (Charlotte Kirk) to młoda wdowa, której mąż niedawno popełnił samobójstwo. Kiedy kobietą zaczyna się interesować właściciel ziemski Pendelton, ta szybko gasi jego zapał. W zemście Pendelton (Steven Waddington) niesłusznie oskarża ją o czary. Grace zostaje wtrącona do więzienia za przestępstwo, którego nie popełniła. Czeka ją seria niewyobrażalnych tortur oraz brutalnych i pozbawionych logiki "prób". Udręczona przez ludzi i nawiedzającego ją demona, Grace zrobi wszystko, by oczyścić się z zarzutów.