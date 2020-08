Weekend w kinie: Przekraczać granice

Opowiadający o wyuzdaniu XVIII-wiecznej francuskiej arystokracji film "Liberte", będący odą do wyrafinowanej dekadencji; australijski "Babyteeth", opowiadający o nastolatce która uczy się przekraczać wszelkie granice w ekstremalny sposób; szwedzki dramat "Nie tak miało być" - opowieść o kobiecie, której ograniczono prawo do widywania się z własnymi dziećmi po tym, jak rozwiodła się z mężem - to trzy z pięciu filmów, które w piątek trafiają na kinowe ekrany. Listę premier uzupełniają: "Włoskie wakacje" z Liamem Neesonem i francuska animacja dla najmłodszych "Samsam".

Zdjęcie Francuski "Liberte", australijski "Babyteeth" oraz szwedzki dramat "Nie tak miało być" znalazły się wśród pierwszych kinowych premier sierpnia /materiały dystrybutora

"Liberte" to uhonorowana Nagrodą Specjalną Jury na festiwalu w Cannes oda do wyrafinowanej dekadencji, która - jak twierdzi reżyser Albert Serra - ma wyjątkowo europejskie korzenie. Bo tylko tu społeczeństwo za sprawą libertariańskich wartości odważyło się postawić estetykę przyjemności wyżej niż moralność. Nocą w leśnej głuszy jak na scenie wśród dekoracji spotykają się przedstawiciele XVIII-wiecznej francuskiej arystokracji i ich zagraniczni goście, by oddać się rozpisanej na role orgii.



Zdjęcie Fotos z filmu "Liberte" / Sophie Dulac Distribution / materiały prasowe

Pogrążeni w mroku, pośród szeptów i jęków, zmierzą się z własną i cudzą zachłannością, skonfrontują z obnażeniem, przymusem i pragnieniem. W drodze do "pełnego życia" przekroczą kolejne granice.