Weekend w kinie: Prawdziwi bohaterowie

Aż dwanaście filmów weszło na ekrany polskich kin w piątek, 25 października. Najgłośniejsze tytuły to z całą pewnością: nagrodzony Złotymi Lwami na festiwalu w Gdyni "Obywatel Jones", biograficzny "Van Gogh. U bram wieczności" i thriller "Bliźniak". Znajdzie się także coś dla fanów horrorów ("Countdown", "Złe miejsce") oraz propozycje dla najmłodszych (animacje "Rodzina Addamsów" i "Mój przyjaciel Ufik).

"Obywatel Jones" to laureat tegorocznych Złotych Lwów. I choć ta decyzja gdyńskiego jury budzi duże kontrowersje, to nikt nie może odmówić nowemu dziełu Agnieszki Holland artystycznej klasy. Głównym bohaterem filmu jest młody brytyjski dziennikarz Gareth Jones (James Norton), który przymierza się do opisania gwałtownej modernizacji Związku Radzieckiego. Chcąc gruntownie zbadać sprawę, reporter decyduje się na podróż do Moskwy, aby przeprowadzić wywiad ze Stalinem. Na miejscu poznaje młodą dziennikarkę Adę Brooks (Vanessa Kirby), pracującą dla Waltera Duranty'ego (Peter Sarsgaard), dzięki której odkrywa, że prawda o stalinowskim reżimie jest brutalnie tłumiona przez sowieckich cenzorów. Słysząc zatrważające plotki na temat ZSRR, Jones udaje się w samotną podróż przez Ukrainę, gdzie staje się naocznym świadkiem tragedii Hołodomoru - śmierci z głodu milionów ludzi. Mimo próby zdyskredytowania go, Jones nie ustaje w walce o prawdę.