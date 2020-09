Weekend w kinie: Polskie nastolatki i śledztwo w sprawie Jana Pawła II

Dwie polskie produkcje trafiają na kinowe ekrany w piątek, 25 września. "Jak daleko stąd" Piotra Domalewskiego to opowieść o zbuntowanej nastolatce, która wyrusza w nietypową podróż, z kolei w "Tarapatach 2" dziecięcy bohaterowie rozpoczną śledztwo dotyczące zaginionego obrazu Claude'a Moneta. Polskiego widza zainteresować powinien też włoski dokument "Wojtyła. Śledztwo" prezentujący nieznane fakty z życia polskiego papieża.

Zdjęcie Plakaty filmów "Jak najdalej stąd" (L), "Tarapaty 2" (C) oraz "Wojtyła. Śledztwo" (P) /materiały dystrybutora