Weekend w kinie: Ostatnia rola, szalone wesele i zamiana ciał

"W trójkącie" to szalona komedia, której akcja rozgrywa się na luksusowym jachcie, pośród najbogatszych ludzi świata. Ocean szampana, morze pieniędzy i kapitan, który zawsze płynie pod prąd (brawurowy występ Woody'ego Harrelsona !) - tak zaczyna się rejs na miarę naszych czasów. Statkiem podróżuje para modeli-celebrytów, Carl ( Harris Dickinson ) i Yaya ( Charlbi Dean ), ale ich wycieczka szybko przestaje nadawać się na Instagram. Nagły sztorm - a raczej kałszkwał - sprawia, że owoce morza wracają tam, skąd przyszły, i demoluje jacht, a wraz z nim rozsadza całą społeczną hierarchię.

Reklama

Nagrodzona Złotą Palmą produkcja Szweda Rubena Östlunda (to już druga - po "The Square" - taka statuetka w jego karierze) jest pełną ironii i satyry refleksją wokół kapitalizmu, piękna, władzy, ról kulturowych i gender.



Radość z triumfu na festiwalu w Cannes została jednak przyćmiona przez tragiczną śmierć grającej główną rolę Charlbi Dean zaledwie trzy miesiące po premierze obrazu. 32-letnia aktorka i modelka zmarła na skutek zakażania organizmu sepsą. Gwiazda zaraziła się bakterią Capnocytophaga, która występuje w ślinie psów i kotów. Lekarz sądowy zwrócił uwagę, że Dean dziesięć lat temu przeżyła wypadek samochodowy i musiała mieć usuniętą śledzionę. W efekcie, miała o wiele bardziej osłabioną odporność. "Nagła śmierć Charlbi jest szokiem i tragedią" - napisał Ruben Östlund.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "W trójkącie" [trailer] materiały prasowe

Kaśka ( Paulina Gałązka ) i Krzysiek ( Miron Jagniewski ) - główni bohaterowie polskiej komedii romantycznej "Na twoim miejscu" - to młode, atrakcyjne małżeństwo z uroczym synkiem i mieszkaniem w malowniczej okolicy. Wydaje się, że powinni być szczęśliwi, a jednak są na skraju rozwodu. Każdy dzień spędzają tak samo - na kłótniach. Aż do poranka, od którego muszą współpracować jak jeszcze nigdy dotąd. A wszystko przez... zamianę ciał. Od teraz Krzysiek jest Kaśką, a Kaśka Krzyśkiem. Każde z nich musi przejąć obowiązki tego drugiego i stawić czoła problemom, o których istnieniu wcześniej nie miało pojęcia... Czy to sprawi, że inaczej spojrzą na siebie nawzajem i nauczą się empatii? Zamiana ciał jest tylko wytrychem, z którego korzystają twórcy filmu, żeby móc powiedzieć kilka niebanalnych słów o współczesności.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Na twoim miejscu" [trailer 2] materiały prasowe

"Kot w butach: Ostatnie życzenie" to sequel nominowanej do Oscara w 2011 roku animacji, która zarobiła w kinach na całym świecie ponad 550 milionów dolarów. Puszek okruszek? Nic z tych rzeczy! Kot ze świata Shreka to futrzasty zawadiaka, który swoje życie poświęcił przygodzie. A właściwie osiem żyć. Kiedy okazuje się, że zostało mu ostatnie z istnień, nasz amigo ani mruczy, by przejść na emeryturę. Odkurza buty, na grzbiet narzuca pelerynę i znów chwyta za szpadę. Wszystko po to, by odnaleźć mityczną gwiazdkę z nieba, która spełnia życzenia i może przywrócić utracone życia. Podróż w pojedynkę jest jednak zbyt niebezpieczna, dlatego kot prosi o pomoc swoją dawną rywalkę: urzekającą Kitty Kociłapkę. Wyprawy nie ułatwia fakt, że na gwiazdkę z nieba ostrzą sobie pazurki również inni. Czy i tym razem koci bohater spadnie na cztery łapy?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Kot w Butach. Ostatnie życzenie" [trailer] materiały prasowe

Już od czwartku na ekranach polskich kin jest też pełna akcji komedia romantyczna "Wystrzałowe wesele" z głównymi rolami Jennifer Lopez i Josha Duhamela . Grani przez nich Darcy oraz Tom kochają się na zabój i wreszcie postanowili sformalizować swój związek. Wymarzone wesele ma być inne niż wszystkie, dlatego luksusowa impreza odbywa się na egzotycznej wyspie. Zanim jednak padnie sakramentalne "tak", zamieszanie wokół przygotowań do ślubu wyssie z zakochanych resztki entuzjazmu. W rozpaleniu przygasającej namiętności nie pomogą z pewnością utarczki z matką pana młodego, a tym bardziej niespodziewane pojawienie się byłego panny młodej. Gdy wszystko zapowiada nadchodzącą katastrofę, okazuje się, że może być jeszcze gorzej. Na wyspę wtargną uzbrojeni po zęby współcześni piraci, którzy wezmą weselników za zakładników i zażądają gigantycznego okupu. Wyspa leży setki kilometrów od cywilizacji, więc na pomoc służb nie ma co liczyć. Darcy i Tom sami muszą stawić czoła gangsterom, by ocalić siebie i swoją ukochaną rodzinkę. W tej sytuacji przysięga "i nie opuszczę cię aż do śmierci" nabierze zupełnie nowego znaczenia.