Weekend w kinie: Nowe spojrzenie na legendy

Trzy z pięciu filmów, które w tym tygodniu trafiają na ekrany rodzimych kin, to polskie produkcje. Dokumenty "Tony Halik" i "Skandal. Ewenement Molesty" przybliżą fenomeny legendarnego podróżnika oraz polskiego zespołu hip-hopowego, z kolei "Jak zostać gwiazdą" to fabularna opowieść o kulisach powstawania telewizyjnego talent show. Listę premier uzupełnia kontynuacja animacji "Trolle" i holenderski dokument "Świat według kota".

Zdjęcie Dokument o Tonym Haliku przedstawi nieznane fakty z życia podróżnika /materiały prasowe

"Tony Halik" to dokumentalny film Michała Borchadta opowiadający o życiu popularnego podróżnika, dziennikarza i filmowca. W ostatniej dekadzie zimnej wojny niezwykle popularne programy telewizyjne były dla milionów Polaków przysłowiowym "jedynym oknem na świat". Poza Polską praktycznie nieznany, w latach 60., 70. i 80. w jakiś dziwny sposób pojawiał się wszędzie tam na świecie, gdzie działo się coś ważnego. Znał wszystkich, wszystkich filmował, wszyscy chcieli z nim rozmawiać: Fidel Castro, królowa Elżbieta, Evita Peron, Richard Nixon. Halik, jak przystało na wytrawnego gawędziarza, lubił publicznie podkoloryzować to i owo. Dziś trudno dociec, co z tego, o czym mówił wydarzyło się naprawdę, a co jest jedynie pokłosiem jego nieokiełznanej wyobraźni i poczucia humoru.



Reklama

Film podejmuje próbę rozwikłania fenomenu podróżnika, który dzięki swej naturalnej charyzmie, fantazji i pasji przez długie lata konsekwentnie tworzył w opowieściach samego siebie. To historia kultywowania jego legendy przez innych oraz wielkiej tajemnicy ukrytej pod sfabrykowaną tożsamością. Obejmująca pół wieku dokumentalna epopeja, precyzyjnie zrekonstruowana z mało znanych lub nigdy wcześniej w takiej formie niepublikowanych filmowych materiałów archiwalnych nakręconych przez Halika podczas niezliczonych podróży po całym świecie.



"Tony Halik" to film o podróżniczej pasji i pogoni za marzeniami, ale i o kosztach jakie trzeba zapłacić by mogły się ziścić. To opowieść o płynnej granicy między prawdą a fałszem, wpisanej w niezwykłe losy człowieka, który z tej granicy uczynił swoje miejsce na ziemi.

W obrazie usłyszymy m.in. wypowiedzi Ozany Halika, syna Tony'ego, który był jego jedynym dzieckiem. Ojciec nazwał go na cześć Indianina z Mato Grosso, który uratował mu życie.