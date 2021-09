Weekend w kinie: Najmro, Aida i inni

"Najmro. Kocha, kradnie, szanuje" to komedia akcji inspirowana prawdziwymi wydarzeniami z życia Zdzisława Najmrodzkiego, legendarnego celebryty półświatka, który ośmieszał władze PRL, wymykając się 29 razy organom ścigania. Kobiety go kochały, a mężczyźni podziwiali. Milicja dawała za głowę Najmrodzkiego milionowe nagrody, a jego brawurowe wyczyny śledziła cała Polska. W filmie Mateusza Rakowicza Najmro (Dawid Ogrodnik) wraz ze swoją ferajną obrabia pewexy, żeby żyć kolorowo w czasach, w których wszystko jest szare i zakazane. Ponad wszystko kocha wolność i dobrą zabawę. Żyje w świecie najpiękniejszych kobiet, najszybszych samochodów i wielkich pieniędzy, ale poznaje dziewczynę, dla której chce wszystko zmienić. Tylko czy będzie potrafił?



Jasmila Žbanić pokazuje w nominowanej do Oscara "Aidzie" jedną z najczarniejszych kart współczesnej historii Europy - masakrę w Srebrenicy. Główną bohaterką filmu jest tłumaczka (Jasna Duričić) - ktoś między zagubionymi stronami, starająca się scalić świat zmierzający ku zagładzie. Klasyczną, męską optykę wojny zastępuje nieoczywiste spojrzenie kobiet - głównej protagonistki oraz urodzonej w Sarajewie bośniackiej reżyserki. To film, który zostaje mocno w głowie, porusza do żywego, rozszarpuje serca widzów. Ale robi to nie na zasadzie terapii wstrząsowej, lecz subtelnie, dzięki przemyślanej konstrukcji, rewelacyjnej reżyserii, genialnego montażu Jarosława Kamińskiego. Ten film powinno pokazywać się obowiązkowo w szkołach, także naszych, jako ostrzeżenie i humanistyczną lekcję współczesnej historii. Warto zwrócić uwagę, że "Aida" to polska koprodukcja, zaś rodzime tropy uzupełniają producentka Ewa Puszczyńska, kostiumografka Małgorzata Karpiuk oraz autor muzyki Antoni Komasa-Łazarkiewicz.

Dramat biograficzny "Wyszyński - zemsta czy przebaczenie" to oficjalny film uroczystości beatyfikacyjnych kardynała Wyszyńskiego oraz matki Róży Czackiej. Spektakularna filmowa realizacja opowiadająca nieznane szerszej publiczności losy wojenne księdza porucznika Stefana Wyszyńskiego - przyszłego Prymasa Polski. Jest rok 1944, w ferworze wojny poznajemy młodego księdza Wyszyńskiego, który niedawno został mianowany kapelanem oddziału na terenie Puszczy Kampinoskiej. Równolegle działa on w powstańczym szpitalu. Wszyscy znają go tam pod pseudonimem "Radwan III". Wojenna rzeczywistość jest dla ks. Wyszyńskiego kuźnią charakteru, walką o nadzieję i miłość, szczególnie wobec nieprzyjaciół. Jak w wojennej codzienności mamy wybaczać - pyta bohater, zwracając się do źródeł swego powołania. W czasie krytycznych sytuacji, takich jak rewizja szpitala przez oddziały SS czy podczas łapanki, Wyszyński staje w obliczu próby. Stara się dzielnie wspierać swoich kompanów, dodając im nadziei.



Ma tyle samo fanów, co przeciwników. "Jestem Greta" to film o najsłynniejszej aktywistce świata i dorastającej dziewczynie z zespołem Aspergera. W sierpniu 2018 roku 15-letnia Greta Thunberg rozpoczyna pod szwedzkim parlamentem klimatyczny strajk szkolny. Stawia tym samym pytanie dorosłym: jeśli nikogo nie obchodzi jej przyszłość na Ziemi, to dlaczego ona miałaby przejmować się swoją przyszłością w szkole? W ciągu kilku miesięcy jej akcja nabiera rozpędu i przekształca się w globalny ruch społeczny. Spokojna szwedzka uczennica ze spektrum autyzmu zmienia się w światowej sławy aktywistkę. Film pokazuje historię Grety Thunberg od pierwszego dnia jej strajku szkolnego aż do dramatycznej morskiej przeprawy do Nowego Jorku na szczyt ONZ w sprawie klimatu. Po drodze Greta pojawia się także w Katowicach, żeby zabrać głos podczas szczytu klimatycznego.



Kilka charakterystycznych dźwięków zagranych na klawiszach sprawiło, że trzyosobowy norweski zespół A-ha znalazł się ponad 35 lat temu na ustach wszystkich. Te dźwięki to początek piosenki "Take on Me"... W filmie "A-ha" Morten Harket i spółka wspominają swoje trudne początki, inspiracje (z Uriah Heep i Jimim Hendriksem na czele) i rozwój kariery, które sprawiły, że dziś są uznawani nie tylko za najpopularniejszy norweski zespół wszech czasów, ale też kwintesencję światowej muzyki rozrywkowej lat 80. Sława ma jednak swoją cenę i rachunek ten niestety trzeba było uregulować. Powrót na scenę przyjaciół od czasów dzieciństwa, na wspólną trasę trzech muzyków - obecnie dobrze po pięćdziesiątce - oznacza trzy osobne garderoby, trzy osobne czarne limuzyny i trzy pokoje hotelowe.

W filmie familijnym "Pan Patyk i morski potwór" udajemy się na najlepsze na świecie wakacje na magicznej wyspie. Tam spotykamy nieustraszoną Eddy i samozwańczego eksperta od potworów morskich - Blegena. W okolicy chodzą słuchy o morskim potworze pływającym w pobliskim fiordzie, a Blegen, posiadający najróżniejsze urządzenia do tropienia mitycznych stworzeń, potrzebuje pomocy w jego znalezieniu. Pan Patyk jest bardzo sceptyczny zarówno wobec Eddy'ego, jak i Blegena. Nie wierzy w potwora morskiego i uważa, że Eddy zepsuje wakacje nie tylko jemu, ale również towarzyszącemu mu małemu chłopcu. A co, jeśli Eddy sprawi, że ich wakacje będą trzy razy bardziej zabawne? A co się stanie, jeśli pomogą Blegenowi udowodnić, że potwór morski naprawdę istnieje? Morze jest tak rozległe, że nikt nie wie, co w nim się skrywa - nawet pan Patyk! Razem wyruszają na ekscytujące polowanie, podczas którego odkryją tajemnice natury i przetestują siłę swojej przyjaźni!



Pamiętacie Adama, który odkrył, że jego zaginiony ojciec jest potomkiem legendarnego Yeti? Okazało się, że Adam też odziedziczył po nim niesamowite zdolności, które teraz bardzo mu się przydadzą. W animacji "Mała Wielka Stopa 2: W rodzinie siła" jego tata, który dzięki wielkiej popularności pomaga chronić przyrodę, wyrusza na ratunek mieszkańcom dalekiego rezerwatu. Tutejsze zwierzęta zagrożone są wyginięciem, bo bezduszne szefostwo wielkiej firmy paliwowej zamierza w samym środku puszczy zbudować wielką fabrykę. Od wyjazdu ojciec nie daje znaku życia, więc Adam zbiera swoją rodzinę i kosmatych przyjaciół z niedźwiedziem Burym i szopem Huncwotem na czele, by wyruszyć z misją ratunkową. To co odkryją w dalekiej puszczy, zjeży im włos na głowie i futro na grzbiecie. Będą musieli użyć wszystkich swych ludzkich i zwierzęcych talentów, aby pokonać intruzów, odnaleźć zaginionego ojca i ocalić rezerwat.