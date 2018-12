Weekend w kinie: Najlepsze na koniec roku?

Sześć tytułów - w tym określana jako najlepszy film roku meksykańska "Roma" - wchodzi na ekrany kin w piątek, 14 grudnia. Już w środę zadebiutowała na nim świąteczna wersja "Deadpoola 2", a w czwartek rozgrywający się w stanie wojennym "Autsajder".

Meksykańska "Roma" jest produkcją Netfiksa i jednocześnie debiutuje na platformie, jak i na ekranach wybranych kin w Polsce. To barwny portret konfliktów rodzinnych i społecznej hierarchii pośród politycznego chaosu, opowiadający historię młodych służących pochodzących z indiańskiego ludu Misteków. Cleo (Yalitza Aparicio) i Adela (Nancy García García) pracują dla niedużej rodziny w zamieszkiwanej przez klasę średnią dzielnicy Meksyku Romie. Pani domu, matka czwórki dzieci Sofia (Marina de Tavira) usiłuje uporać się z przedłużającą się nieobecnością męża, natomiast Cleo musi stawić czoło druzgocącej prawdzie. Czy zacznie przez to zaniedbywać dzieci Sofii, które kocha jak własne? Starając się nadać nowy sens miłości i poczuciu solidarności w kontekście hierarchii społecznej, gdzie klasa i rasa są ze sobą pokrętnie splecione, Cleo i Sofia po cichu zmagają się ze zmianami przenikającymi ich rodzinny dom w kraju, w którym dochodzi do starć między wspieraną przez rząd milicją a demonstrującymi studentami. Obraz zdobywa masę nagród i zanosi się, że zostanie pierwszą produkcją platformy streamingowej, która otrzyma Oscara w kategorii najlepszy film.