Weekend w kinie: Miłość, nadzieja, wiara

Osiem filmów wchodzi na ekrany polskich kin w piątek, 12 kwietnia. Wśród premier jest thriller erotyczny dla młodzieży zatytułowany "After" oraz nowa wersja "Hellboya", w którym w główną rolę wciela się tym razem znany ze "Stranger Things" David Harbour.

Określany jako godny następca "Pięćdziesięciu twarzy Greya" thriller młodzieżowy "After" to ekranizacja bestsellerowej powieści Anny Todd okrzykniętej najnowszym fenomenem wydawniczym. Pilna uczennica i oddana córka Tessa Young zaczyna pierwszy rok college'u z wielkimi ambicjami. Doskonale wie, co chce osiągnąć, jaką drogą ma podążać i kim powinna się stać. To uporządkowane życie rozpadnie się jak domek z kart w chwili, gdy Tessa spotka tajemniczego Hardina Scotta. W jego spojrzeniu kryje się mrok, jego ciało pokrywają tatuaże, a jego zachowanie pełne jest buntu. Hardin jest wszystkim, czego Tessa starała się unikać w dotychczasowym życiu, ale po jednym spotkaniu nad jeziorem stanie się wszystkim, czego Tessa będzie odtąd pragnąć. Chłopak otworzy przed grzeczną i do bólu przyzwoitą Tessą, świat uczuć, doznań i namiętności, o jakie nigdy wcześniej, by siebie nie podejrzewała. Odtąd nic już nie będzie takie samo. Szczególnie, gdy na jaw wyjdzie tajemnica z przeszłości Hardina Scotta.