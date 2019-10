Weekend w kinie: Mietek, Mandy i Gilbert

Siedem filmów weszło na ekrany polskich kin w piątek, 18 października. Najgłośniejsze tytuły to bez wątpienia: dramat biograficzny "Ikar. Legenda Mietka Kosza" Maciej Pieprzycy, a także sequele dwóch hollywoodzkich produkcji: "Czarownica 2" i "Zombieland 2: Kulki w łeb".

Nagrodzony Srebrnymi Lwami na tegorocznym FPFF w Gdyni dramat "Ikar. Legenda Mietka Kosza", to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia niewidomego geniusza fortepianu. Mietek jako dziecko traci wzrok. Jego matka oddaje go pod opiekę sióstr zakonnych w Laskach. W ośrodku dla niewidomych chłopiec odkrywa, że muzyka może się dla niego stać sposobem na to, by na nowo widzieć i opowiadać świat. Dorosły Mietek (Dawid Ogrodnik - nagrodzony za tę rolę na festiwalu w Gdyni) zostaje świetnym pianistą klasycznym, jednak gdy odkrywa jazz, ma już tylko jeden cel - zostać najlepszym pianistą jazzowym w Polsce. Odnosi coraz większe sukcesy, nie tylko w kraju, lecz także na świecie. Wygrywa prestiżowy Montreux Jazz Festival. W jego życiu niespodziewanie pojawia się charyzmatyczna wokalistka Zuza. To spotkanie wszystko zmienia...