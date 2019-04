Weekend w kinie: Między niebem a piekłem

Tylko dwa filmy - religijny "Wywiad z Bogiem" i horror "Belzebub" - wchodzą na ekrany polskich kin w piątek, 19 kwietnia. W ich kontekście pojawiają się jednak wątpliwości, czy nie przekraczają cienkiej granicy, a tym samym nie obrażają uczuć religijnych... W poniedziałek zadebiutuje kolejna z premier - animacja "Praziomek".

Religijny "Wywiad z Bogiem" to kameralny, skłaniający do myślenia dramat, który kładzie nacisk na pytania, a nie odpowiedzi. Film daje widzom spojrzenie na autentyczne zmagania, z jakimi spotykają się ludzie podczas swojej podróży odkrywania wiary. Po powrocie do domu z wojny w Afganistanie, dziennikarz Paul Asher (Brenton Thwaites) stara się poradzić sobie z następstwami swoich doświadczeń, nieudanego małżeństwa i jego umierającej wiary. Nie wiedząc, do kogo się zwrócić, zanurza się głęboko w coś, co może okazać się historią jego życia - wywiadzie z tajemniczym mężczyzną (David Strathairn), który twierdzi, że jest Bogiem. O co ciekawski reporter prosi Boga? O co każdy z nas by zapytał?