Weekend w kinie: Mężczyźni, kobietki i dzieci

Osiem filmów weszło na ekrany polskich kin w ostatni dzień stycznia 2020 roku. Wśród premier na plan pierwszy wybijają się nominowane do sześciu Oscarów "Małe kobietki", thriller w gwiazdorskiej obsadzie "Głębia strachu", horror, który pokazuje alternatywną wersję przygód znanych z baśni braci Grimm Jasia i Małgosi, a także dramat "Kwas" - określany jako "Patointeligencja" z Rosji.

Nominowane do sześciu Oscarów (w tym za najlepszy film, scenariusz oryginalny i pierwszo- oraz drugoplanową rolę żeńską) "Małe kobietki" Grety Gerwig, bazują na książce oraz rysunkach Louisy May Alcott. Ameryka, lata sześćdziesiąte XIX wieku. W domostwie zwanym Orchard House od pokoleń mieszka rodzina Marchów. Pod nieobecność ojca walczącego w wojnie secesyjnej, opiekę nad czterema córkami sprawuje samodzielnie ich matka, Marmee. Kobieta wyraźnie wyprzedza swoją epokę, wpajając dziewczynkom ideały wolności i namawiając je, by znalazły własną drogę w życiu. Córki pani March - stateczna Meg, żywa jak iskra Jo, nieśmiała, uzdolniona muzycznie Beth i nieco przemądrzała Amy - starają się, jak mogą, by urozmaicić swoje naznaczone ciągłym brakiem pieniędzy życie, chociaż boleśnie odczuwają nieobecność ojca. Bez względu na to, czy układają plan zabawy czy zawiązują tajne stowarzyszenie, dosłownie wszystkich zarażają swoim entuzjazmem. Poddaje mu się nawet Laurie, samotny chłopiec z sąsiedniego domu, oraz jego tajemniczy, bogaty dziadek.