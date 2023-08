"Porady na zdrady 2" to sequel komediowego przeboju sprzed sześciu lat, który zobaczyło w polskich kinach ponad 700 tysięcy widzów! Poradnia dla kobiet ze złamanymi sercami działa na pełnych obrotach. W miejsce Maćka, który wspólnie ze swoją ukochaną Kaliną udaje się na Hawaje, stanowisko specjalisty od problemów w związkach przejmuje jego brat Franek ( Antoni Królikowski ). Nie podoba się to jego dziewczynie Asi ( Karolina Chapko ), która nie może znieść widoku pożądliwych damskich spojrzeń skierowanych na faceta jej życia.

W imię ratowania miłości Franek postanawia zmienić swoje zainteresowania zawodowe. Z pomocą przychodzi mu Tymek ( Tomasz Karolak ), który z wielkim sukcesem prowadzi grupę wsparcia "Mściwój" dla zagubionych w życiu facetów. Za jego sprawą Franek wplącze się w aferę, która wywoła u jego ukochanej zazdrość, jakiej jeszcze nie było. Sfrustrowani swoimi partnerkami mężczyźni i rozżalone na swoich partnerów kobiety staną naprzeciw siebie, a finał tej historii zaskoczy wszystkich!



O filmie Sary Bustamante-Drozdek od dawna jest głośno. Poruszenie wywołał między innymi plakat, na którym twórcy umieścili zdjęcie Antoniego Królikowskiego z dopiskiem "sercowy zawodowiec". Biorąc pod uwagę ostatnie kłopoty prywatne gwiazdora, wielu uznało takie posunięcie za drwinę. Z kolei Karolak na potrzeby roli przeszedł niezwykłą metamorfozę, przywdziewając kostium drag queen.



"Meg 2: Głębia" to kontynuacja hitu z 2018 roku, który zarobił ponad pół miliarda dolarów na całym świecie. Zanurz się w nieznane wody z Jasonem Stathamem i światową gwiazdą kina akcji Wu Jingiem, którzy prowadzą zespół śmiałych badaczy na odkrywczą wyprawę w najgłębsze otchłanie oceanu. Badania zmieniają się jednak w chaos, kiedy bezwzględnie prowadzona operacja wydobywcza zagraża misji i zmusza jej uczestników do walki o przetrwanie. Zmagając się z gigantycznymi rekinami i nieustępliwymi niszczycielami środowiska, bohaterowie muszą prześcignąć i przechytrzyć bezlitosne drapieżniki w szaleńczym wyścigu z czasem.

"Moja zbrodnia" , nowy film gwiazdy francuskiego kina Françoisa Ozona ("8 kobiet", "Basen", "Młoda i piękna"), rozgrywa się w Paryżu w latach 30. XX wieku. Madeleine ( Nadia Tereszkiewicz ) to młoda aspirująca aktorka bez grosza przy duszy. Kobieta zostaje oskarżona o zamordowanie słynnego producenta, który pod pretekstem zawodowej propozycji próbował ją wykorzystać. Kiedy wydaje się, że Madeleine stoi na straconej pozycji, z pomocą przychodzi jej przyjaciółka, prawniczka Pauline ( Rebecca Marder ). Oparta na podstępie strategia sprawia, że wygrywają batalię sądową. Los Madeleine kompletnie się odmienia. Przebiera w zawodowych propozycjach, jest na ustach całego miasta. Jej sława nie wszystkim jednak się podoba, zwłaszcza zdetronizowanej gwieździe kina niemego Odette Chaumette ( Isabelle Huppert ).



"Rodeo" to wybuchowe połączenie kryminału, studium charakteru i egzystencjalnej tajemnicy, które zostało już docenione m.in. na festiwalach filmowych w Cannes, Sewilii i Turynie. Reżyserka Lola Quivoron opowiada energetyczną, pełną adrenaliny historię miłości do maszyn, które dają totalną wolność. Pokazuje także, że motoryzacja jest nie tylko męską domeną. Gorący temperament i niezależność Julii (debiutująca Julie Ledru ) sprawiają, że oddaje się bez reszty pasji do motocykli i nielegalnych ulicznych wyścigów - rodeo. Chcąc udowodnić swoją wartość w ultra-męskiej społeczności motocrossowców, musi stawić czoła serii rosnących wymagań, które zdecydują o jej pozycji. kłamstwem i kradzieżą.



Mistrz kina dokumentalnego Erik Gandini ("Wideokracja", "Szwedzka teoria miłości") rusza w podróż po świecie, żeby lepiej zrozumieć znaczenie pracy w naszym życiu. W Kuwejcie odkrywa, że każdy ma do niej prawo, więc w niektórych miejscach na jednym stanowisku zatrudnionych jest 20 osób, które nie mają nic do roboty. W Korei Południowej 14-godzinny dzień pracy to norma i oznaka szacunku. Z kolei w Stanach Zjednoczonych co roku pracownicy rezygnują z ponad 500 milionów godzin urlopu z obawy o utratę pracy. Dzięki swojej przewrotności i wnikliwemu spojrzeniu Gandini po raz kolejny podbija serca publiczności - "Świat po pracy" stał się jednym z najpopularniejszych filmów festiwali Millennium Docs Against Gravity i CPH:DOX.



Główną bohaterką ukraińskiej animacji "Mavka i strażnicy lasu" jest tytułowa wróżka, która strzeże źródła życia, znajdującego się w dalekich ostępach magicznego lasu. Nigdy dotąd żaden człowiek nie zakłócił panującego tu odwiecznego porządku, a zamieszkujące okolicę zwierzęta i mityczne stworzenia nie wiedzą, co to strach. Pojawienie się tu utalentowanego muzykanta Łukasza będzie więc nie lada wydarzeniem. Tym bardziej, że wkrótce Mavka i Łukasz staną się nierozłączni, a rodzące się między nimi uczucie rozkwitnie jak czarodziejski kwiat. Niestety sielankę wkrótce zburzy próżna i chciwa księżniczka, która dowiedziawszy się o magicznej mocy źródła życia, postanowi wykraść je, by na zawsze zachować młodość. Jej słudzy wkroczą do lasu, gotowi niszczyć wszystko co stanie im na drodze do wypełnienia rozkazu. Czy Mavka i Łukasz znajdą w sobie siłę, by obronić las i jego mieszkańców? Czy miłość łącząca wróżkę i człowieka ma szansę przetrwać?



W animacji "Wojownicze Żółwie Ninja: Zmutowany chaos" bracia Leonardo, Raphael, Donatello i Michelangelo marzą o tym, by poprzez bohaterskie czyny zdobyć serca nowojorczyków i zostać zaakceptowanymi jako normalni nastolatkowie. Ich nowa przyjaciółka, reporterka April O'Neil, pomaga im w walce z tajemniczym przestępczym syndykatem. Producentem filmu jest sam Seth Rogen , a reżyserem - Jeff Rowe , współautor nominowanej do Oscara animacji "Mitchellowie kontra maszyny".



11-letnia Hedvig, o której opowiada norweska animacja przygodowa "Po prostu super" , pasjonuje się grami. Jej ojciec jest superbohaterem, który czuwa nad bezpieczeństwem całego miasta. Hedvig ma jednak wrażenie, że nie posiada takiej mocy jak on. Mimo wszystko postanawia zrobić wszystko, by w przyszłości go godnie zastąpić. Okazuje się, że to co miało kiedyś nadejść, nadejdzie już jutro, a Hedvig będzie musiała temu stawić czoła. Pomogą jej w tym wysportowany kuzyn Adrian i nieco szalona babcia.