Weekend w kinie: Kościół na pierwszym planie

"Kler" Wojciecha Smarzowskiego to zdecydowanie najgłośniejsza z premier nie tylko tego tygodnia, ale też kilku ostatnich miesięcy. Do kin wchodzą też m.in. thrillery "Searching" i "Korpo" oraz dramat wojenny "Boso po ściernisku".

"Kler" Wojciech Smarzowskiego to obraz kościoła katolickiego jako instytucji oglądanej "od strony zakrystii", rzucający światło na tematy niewygodne, trudne, często przemilczane, ale też poruszające. Wszystko to ukazane zostało przez pryzmat losów trójki duchownych - skupionego na karierze pracownika kurii w wielkim mieście (Jacek Braciak), wiejskiego proboszcza żyjącego w stałym związku z kobietą (Robert Więckiewicz) i duchownego oskarżonego przez parafian o pedofilię (Arkadiusz Jakubik). Reżyser przedstawia ponadto żyjącego w luksusie arcybiskupa Mordowicza, który jest blisko związany z rządzącymi krajem i wywiera bezpośredni wpływ na krajową politykę (Janusz Gajos). "Nasz film to wizja artystyczna oparta na wielu prawdziwych wydarzeniach, sytuacjach, które miały miejsce gdzieś i kiedyś. To niezwykle poruszająca, ale równocześnie prawdziwa historia" - tłumaczą twórcy filmu, który od wielu tygodni wywołuje w Polsce ogromne kontrowersje.