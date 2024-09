Weekend w kinie. Kino biograficzne przeplatane horrorem

"Lee. Na własne oczy"

Film jest biografią fotografki Elizabeth "Lee" Miller. W latach 20. XX wieku została ona modelką. Szybko porzuciła tę ścieżkę kariery. Zamiast pozować, wolała tworzyć. Wyjechała więc do Paryża, gdzie zaczęła uczyć się fotografowania u surrealisty i dadaisty Mana Raya. Był też muzą m.in. Pabla Picassa.

Uznanie przyniosła jej praca wykonana podczas drugiej wojny światowej. Miller jako jedna z pierwszych dokumentowała z bliska poświęcenie żołnierzy i cierpienie cywilów. Zdjęcia, jakie robiła w czasie wojny, przeszły do historii.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Lee. Na własne oczy" [trailer] materiały prasowe

­"Lee była nie tylko poszukiwaczką, ale też głosicielką prawdy [...]. Miała w sobie niepowtarzalną siłę życiową. Pracowała jako fotografka, pisarka i reporterka. Każde wyzwanie podejmowała z miłością, pożądaniem i odwagą" - opowiadała Kate Winslet, która wcieliła się w Miller. Do roli w "Lee. Na własne oczy" przygotowywała się ponad dekadę.

Reklama

"Bestia"

Najnowszy film Bertranda Bonello jest inspirowany legendarnym opowiadaniem Henry’ego Jamesa. Jest rok 2044, kontrolę nad ludźmi sprawuje sztuczna inteligencja, która głosem Xaviera Dolana namawia Gabrielle (Léa Seydoux), by poddała się procedurze eliminacji silnych uczuć, łączących ją z poprzednimi wcieleniami.

Odnajdujemy ją w Paryżu w 1910 roku, gdy w pałacowym wnętrzu spotyka Louisa, który przekonuje, że poznali się już wcześniej. Tak zaczyna się — ujęta w widowiskową formę melodramatu, science fiction, thrillera i filmu grozy — spektakularna i zaskakująca historia wiecznie niespełnionej miłości i nigdy nieprzezwyciężonego strachu. Niezwykły wizualnie film Bonello dąży do rozsadzenia ram kinowego ekranu i doświadczenia filmowego.

"Bestia" brała udział w Konkursie Głównym festiwalu w Wenecji w 2023 roku. Pierwsze polskie pokazy odbyły się w ramach 24. MFF Nowe Horyzonty we Wrocławiu.

Zdjęcie Kadr z filmu "Bestia" / materiały prasowe

"Nie mów zła"

"Nie mów zła" to remake duńsko-holenderskiego thrillera "Goście", który w 2022 roku bil rekordy popularności w kinach. Amerykańska rodzina zostaje zaproszona na weekend do idyllicznej wiejskiej posiadłości przez uroczą brytyjską rodzinę, którą wcześniej poznali na wakacjach. To, co zaczyna się jako wymarzony odpoczynek, powoli zmienia się w koszmar.

W roli głównej wystąpił James McAvoy. Obok niego zobaczymy między innymi Mackenzie Davis, Aisling Franciosi i Scoota McNairy'ego. Reżyserem i autorem scenariusza remake'u jest James Watkins ("Kobieta w czerni").

Zdjęcie James McAvoy i Aisling Franciosi w scenie z filmu "Nie mów zła" / materiały prasowe

"Wytłumaczenie wszystkiego"

Gorące budapeszteńskie lato. Licealista Abel przygotowuje się do egzaminu dojrzałości. Chłopak jest zakochany w swojej najlepszej przyjaciółce Jance. Dziewczyna z kolei żywi uczucie do żonatego nauczyciela historii Jakaba. Ten z kolei jest w konflikcie z konserwatywnym ojcem Abla. Napięcia w mocno podzielonym węgierskim społeczeństwie ujawniają się, gdy egzamin maturalny Abla z historii przeradza się w ogólnokrajowy skandal.

"Wytłumaczenie wszystkiego" to najnowszy film Gábora Reisza, twórcy "Sensu życia oraz jego braku" i "Najgorszych wierszy świata". Film wyróżniono między innymi nagrodą główną w sekcji Horyzonty podczas 80. MFF w Wenecji i Grand Prix festiwalu podczas 24. MFF Nowe Horyzonty.

Zdjęcie Kadr z filmu "Wytłumaczenie wszystkiego" / Aurora Films / materiały prasowe

"Niepewność. Zakochany Mickiewicz"

"Niepewność. Zakochany Mickiewicz" to historia płomiennego romansu w baśniowej scenerii szlacheckiego majątku, która zainspirowała powstanie "Ballad i romansów". Wakacyjna wędrówka prowadzi 22-letniego poetę do sielskiego dworku pod Nowogródkiem. Trenuje szermierkę, spiskuje, marząc o wolnej Polsce, a wszystko to w towarzystwie przyjaciół — Tomasza Zana i Michała Wereszczaka.

Szczególną uwagę poświęca jednak Maryli Wereszczakównie. Błyskotliwa i piękna dziewczyna robi na młodzieńcu niesamowite wrażenie. Tomasz Zan, przyjaciel Adama ze stowarzyszenia Filomatów, jest nieszczęśliwie zakochany w Maryli, ale ona pozostaje nieczuła na jego zaloty i szybko zwraca uwagę na Adama, który odwzajemnia zainteresowanie, lecz próbuje się powstrzymać ze względu na przyjaciela.

Film wyreżyserował Waldemar Szarek. Scenariusz napisał razem z Zuzanną Szarek i Pawłem Jurkiem. W roli głównej wystąpił Nikodem Rozbicki. Partnerują mu Aleksandra Piotrowska, Antoni Sałaj i Adrian Zaremba.