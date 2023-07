"Arcydzieło czyli dekalog producenta filmowego" to nowy film Mariusza Pujszy , którego niedawne projekty: "Ostatni klaps" oraz "Ściema po polsku" , były miażdżone przez widzów i krytyków. Ten pierwszy otrzymał aż pięć Węży, przyznawanych najbardziej nieudanym polskim obrazom, uznano go m.in. za najgorszy film roku. Zwiastun jego nowego dzieła wskazuje, że szykuje się powtórka z rozrywki.



Reklama

"Arcydzieło" opowiada o przygodach samozwańczego i nadgorliwego reżysera Mariusza i jego dwóch kompanów Grzegorza i Piotra, którzy po nieudanej próbie realizacji filmu i ucieczce przed wierzycielami, postanawiają jednak dokończyć swoją produkcję i zostać gigantami światowego kina i rekinami show-biznesu.



Poszukują nowych inwestorów, nieważne czy to będzie Mauritius, Paryż, Nowy Jork, Seszele czy Bruksela. Ściemniając przekonują wszystkich, że są bardzo ważnymi i szanowanymi biznesmenami. Kto to sprawdzi? A najwyżej połowa uwierzy a połowa nie, ale czy to ma jakieś znaczenie? Przecież, jak by nie było ściema to nasz sport narodowy.

Wideo "Arcydzieło czyli dekalog producenta filmowego": Trailer

W kolejnym ostatnim rozdziale przerażającej sagi rodziny Lambertów, filmie "Naznaczony: Czerwone drzwi" powraca oryginalna obsada. Aby raz na zawsze pozbyć się demonów, Josh ( Patrick Wilson , dla aktora jest to też reżyserski debiut) i Dalton, który jest w koledżu ( Ty Simpkins ), muszą zmierzyć się z mroczną przeszłością swojej rodziny oraz mnóstwem nowych i jeszcze bardziej przerażających koszmarów, które czyhają za tytułowymi drzwiami.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Naznaczony: Czerwone drzwi" [trailer 2] materiały prasowe

Czeska komedia "Sytuacja awaryjna" to nowy film reżysera przebojowych "Właścicieli" , których polscy widzowie mogli zobaczyć w kinach na początku tego roku. Reżyser umiejscawia akcję ponownie w niewielkiej przestrzeni, tym razem wybierając pociąg. Jiří Havelka opierając się na prawdziwej historii, przedstawia pełną absurdu komedię charakterów.

Kiedy okazuje się, że na skutek nieszczęśliwego wypadku w pociągu brakuje prowadzącego go maszynisty, do grupy zamkniętych w wagonie ludzi dociera, że są zdani wyłącznie na siebie. Wśród nich znajdują się członkowie zespołu muzycznego, małżeństwo w średnim wieku, a także mały chłopiec. Wszyscy mają wspólny cel - jak najszybciej zatrzymać skład i się z niego wydostać. W tym samym czasie lokalne władze planują akcję ratunkową.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Sytuacja awaryjna" [trailer] materiały prasowe

Felice Lasco (magnetyczny Pierfrancesco Favino ) - główny bohater włoskiego dramatu "Nostalgia" - powraca po czterdziestu latach do rodzinnego miasta i starej matki. Wiedziony poczuciem winy i tęsknotą, nie zauważa, że dzielnica katakumb, cmentarzysk, nędznych suteren i splątanych uliczek wciąga go jak bagno. Sprzymierzony z walczącym z mafią lokalnym księdzem, niepogodzony z własną mroczną przeszłością mężczyzna szuka w Sanità swojego starego przyjaciela, zapominając o tym, że nostalgia bywa pułapką.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Nostalgia" [trailer] materiały prasowe

"Miraculous: Biedronka i Czarny Kot. Film" , wyczekiwana od lat ekranizacja hitowego cyklu, to zjawiskowa animacja, która łączy najlepsze cechy oryginału oraz niespodzianki, wprowadzające tytułową bohaterkę w zupełnie nowy wymiar.

Kiedy tajemniczy złoczyńca zaczyna grozić Paryżowi czarną magią, do walki z nim staje Marinette, nieśmiała nastolatka przemieniona w superbohaterkę - Biedronkę. Ucząc się nowych mocy i próbując pogodzić niebezpieczną misję z obowiązkami w domu i szkole, dziewczyna łączy siły z charyzmatycznym obrońcą sprawiedliwości - Czarnym Kotem. Marinette nie wie jednak, że pod maską bohatera ukrywa się Adrien, jej kolega z klasy, w którym od dawna jest zakochana. Kiedy sekrety Biedronki i Czarnego Kota połączą się, a serca zaczną bić jednym rytmem, niezwykły duet zjednoczy się, by pokonać Władcę Ciem i ocalić miasto. Tak rozpocznie się przygoda, która zabierze młodych bohaterów w niezwykłą podróż od podziemnych katakumb Paryża po sięgający nieba szczyt Wieży Eiffla i pokaże, że największą siłą i bronią może być prawdziwa miłość.