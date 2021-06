Weekend w kinie. Garść premier!

Zapowiada się bardzo gorący weekend w kinie - swojej premiery doczeka się aż dziewięć produkcji. 11 czerwca na wielki ekran trafi m.in. "Magnezja", czyli polski western utrzymany w tarantinowskim klimacie. Zobaczyć będzie można także produkcję "Na rauszu" o grupie nauczycieli, którzy postanawiają pracować pod wpływem alkoholu. Oprócz tego swoją premierę będą miały filmy: "Geniusze", "Motyl i słoń", "Obecność 3: Na rozkaz diabła", "Podróż księcia", "Spacer z Aniołami", "Tom i Jerry" oraz "10 dni z tatą".

Zdjęcie Wśród premier tygodnia znalazły się m.in. polska "Magnezja" (L), nagrodzony Oscarem szewedzki komediodramat "Na rauszu" (C) oraz amerykański horror "Obecność 3: Na rozkaz diabła" (P) / materiały dystrybutora

Reklama

Pogranicze polsko-sowieckie, przełom lat 20. i 30. XX wieku. Po śmierci szefa gangu i głowy rodziny, władza nad przestępczym klanem Lewenfiszów przechodzi w ręce jego córki - Róży (Maja Ostaszewska). Razem ze swoimi siostrami kobieta kontynuuje szemrane interesy ojca i robi wszystko, by oprzeć się rosnącym w siłę sowieckim bandytom, którym przewodzi konserwatywny Lew (Andrzej Chyra).

Reklama

Tymczasem w cieniu rywalizacji dwóch potężnych rodzin, nierozłączni bracia - Albin (Mateusz Kościukiewicz) i Albert Hudini (Dawid Ogrodnik) - wcielają w życie swój przewrotny plan. Z pomocą uwodzicielskiej Heleny (Magdalena Boczarska) chcą okraść bank, w którym przechowywane są bogactwa Lewenfiszów. Wystarczy jednak kilka złych decyzji, zwykły pech i dwa trupy, by cała misterna intryga została zagrożona. A to zaledwie początek kłopotów, gdyż do miasteczka przybywa właśnie obdarzona genialnym zmysłem śledczym inspektor Stanisława Kochaj (Agata Kulesza).

"'Magnezja' to przede wszystkim niezwykły świat, oparty o to, co znamy z zapisów historycznych o dzikim pograniczu polsko-sowieckim z czasów międzywojnia, połączony z autorską wersją westernu, a w zasadzie esternu. Oto odciętym od reszty kraju skrawkiem ziemi rządzą kobiety, a główną walutą jest kula z rewolweru. Mam nadzieję, że naszym filmem uda nam się stworzyć polski mit o romantycznych gangsterach i fascynujących czasach, w których żyli - mówi Maciek Bochniak, reżyser filmu.

"To była jedna z najbardziej niezwykłych przygód filmowych w moim życiu. Wielka frajda, niezapomniane emocje. Mam nadzieję, że film przyniesie widzom tyle radości, ile dała nam praca nad nim na planie" - podkreśla Maja Ostaszewska, odtwórczyni roli Róży Lewenfisz.