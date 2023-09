"Ukryta sieć" to adaptacja bestsellerowego thrillera Jakuba Szamałka, jednego z największych fenomenów wydawniczych ostatnich lat. W głównych rolach zobaczymy Magdalenę Koleśnik, Andrzeja Seweryna i aktorskie objawienie ostatnich sezonów - Piotra Trojana.

Julita wie, że dobry news jest w cenie i z dnia na dzień może zrobić z niej gwiazdę mediów. Choć prawda jest niebezpieczna, młoda dziennikarka podejrzewa, że pewien celebryta odszedł z tego świata z czyjąś pomocą, a nie na skutek wypadku. Im więcej znaków wskazuje, by odpuścić, tym bardziej dziewczyna wnika w sieć intryg i kłamstw. Każdy krok ma swoje konsekwencje, bo obserwuje ją ktoś, kto może pozyskać jej najskrytsze tajemnice i jednym kliknięciem zburzyć jej świat. Nieznany przeciwnik jest bezwzględny, a najbliższych sprzymierzeńców Julita znajduje w rodzinie. Okazuje się jednak, że śledztwo dotyczy zaledwie wierzchołka góry lodowej, a to, co pod spodem, może wstrząsnąć nie tylko światem jej bliskich, ale całym krajem.

"Raport Pileckiego" to film fabularny oparty na życiorysie rotmistrza - żołnierza wojny polsko-bolszewickiej i Wojny Obronnej 1939 roku, uczestnika Powstania Warszawskiego oraz nieustępliwego konspiratora, toczącego heroiczną walkę z bestialstwem i okrucieństwem dwóch totalitarnych systemów XX wieku - nazizmu i komunizmu. Tytułowy raport stanowi nawiązanie do jednego z największych wyzwań, których podjął się Pilecki - przedostania się jako ochotnik do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz i jego dokładnej infiltracji. Zebrane przez niego podczas ponad dwuletniej niewoli materiały pozwoliły na przedstawienie światu prawdy o zbrodniach hitlerowców w obozie. Ponad dwugodzinny film przedstawia kluczowe momenty z całego życia rotmistrza, od wojny z Bolszewikami po tortury i egzekucję z rąk komunistycznego reżimu w Polsce. W tytułowej roli zobaczymy Przemysława Wyszyńskiego, któremu partnerują m.in. Paulina Chapko i Mariusz Jakus.

"Bez litości 3" to kolejna część serii z Denzelem Washingtonem. Od czasu porzucenia życia jako płatny zabójca pracujący na zlecenie rządu, McCall (Washington) próbuje pogodzić się z przerażającymi rzeczami, które robił w przeszłości. Ukojenie znajduje w wymierzaniu sprawiedliwości w imieniu potrzebujących. Znajdując się w południowych Włoszech odkrywa, że jego nowi przyjaciele są pod kontrolą lokalnych bossów mafijnych. Gdy wydarzenia przybierają zły obrót, McCall wie, co musi zrobić: stać się obrońcą swoich przyjaciół, podejmując walkę z mafią.

Irlandzka "Cicha dziewczyna" - nominowana w tym roku do Oscara w kategorii "najlepszy film międzynarodowy" - to przepiękny, nastrojowy, zrealizowany w zjawiskowych irlandzkich plenerach reżyserski debiut Colma Bairéada, który pokazuje, że czasami najmniejsze historie poruszają najbardziej. Główną bohaterką jest 9-letnia Cáit, która mieszka w wielodzietnej, ubogiej rodzinie. Po tym jak jej matka kolejny raz zachodzi w ciążę, dziewczynka trafia do swoich krewnych na wsi. Dotąd zamknięta, nieco przygaszona Cáit zaczyna otwierać się na świat i zgłębiać tajemnice nowego domu.

"Sekrety mojego taty" to autobiograficzna opowieść słynnego izraelskiego pisarza i rysownika, Michela Kichki, którego ojciec, jako jedyny ze swojej rodziny ocalał z Holokaustu. Ta przejmująca i wzruszająca animacja jest kolejnym dziełem producenta wielokrotnie nagradzanego filmu "Persepolis". Michel i jego młodszy brat Charly dorastają w Belgii w latach 60.. Obaj wiedzą, że ich tata skrywa tajemnicę, o której nie chce nikomu powiedzieć. To milczenie rzuca cień na szczęśliwe życie rodzeństwa. Chłopcy wiedzą tylko, że ich ojciec przyjechał do Belgii, kiedy miał 20 lat i tu założył rodzinę. Michel i Charly czują jednak, że muszą poznać problemy, z którymi ich tata zmagał się w dzieciństwie, aby móc wyrosnąć na silnych i niezależnych ludzi. Nadszedł czas, aby uwolnić się od przeszłości.

"Medusa Deluxe" to elegancki, stylowy, nakręcony w całości na jednym ujęciu kryminał, za dystrybucję którego w Stanach Zjednoczonych odpowiada słynne studio A24.. Mosca, fryzjer biorący udział w regionalnych zawodach fryzur, zostaje zamordowany. Od początku obserwujemy jego przyjaciół i konkurentów, którzy wymieniają się opiniami na temat domniemanej tożsamości zabójcy. Kamera Robbiego Ryana (wybitnego operatora odpowiadającego między innymi za zdjęcia do "Faworyty" i "C’mon C’mon") bez przerwy śledzi bohaterów, starając się wyłapać najdrobniejsze zmiany w ich zachowaniu, które mogłyby rzucić nowe światło na rozwiązanie zagadki.