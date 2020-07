Weekend w kinie: Coś

Sześć filmów wchodzi na ekrany polskich kin w pierwszy piątek lipca 2020. Wśród nich jest opowiadający o włoskiej mafii "Zdrajca", romans w gwiazdorskiej obsadzie "Coś się kończy, coś zaczyna" i kilka produkcji dla młodych widzów: "Smak pho", "Niezwykłe lato z Tess" oraz "Czworo dzieci i COŚ".

Nagrodzony kilkunastominutową owacją na festiwalu w Cannes, gdzie startował w konkursie, oparty na faktach "Zdrajca", to niejednoznaczny, trzymający w napięciu, spektakularny i zrealizowany z epickim rozmachem nowy film Marca Bellocchio. Obraz w zaskakujący, świeży sposób podejmuje temat mafii. Historia - opowiadana z perspektywy bossa, który nieoczekiwanie staje po stronie sprawiedliwości - nie tylko fenomenalnie rekonstruuje najmroczniejszy czas w dziejach walk z mafią, ale też stawia pytania o znaczenie lojalności, honoru i zdrady - pytania, które nigdy nie przestały być aktualne. W centrum opowieści znajduje się Tommaso Buscetta, boss, który złamał omertę, czyli mafijną zmowę milczenia. Dzięki jego zeznaniom doszło do najgłośniejszego procesu przeciwko Cosa Nostrze: tzw. maksiproces doprowadził do skazania 362 przywódców przestępczej organizacji. Było to największe w historii zwycięstwo państwa nad mafią.