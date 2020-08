Weekend w kinie: Bogowie i ludzie

Trzy filmy wchodzą na ekrany polskich kin w piątek, 21 sierpnia. Najgłośniejszym z nich jest nowe dzieło Lecha Majewskiego "Dolina Bogów", które już na zeszłorocznym festiwalu w Gdyni wzbudziło kontrowersje, szokując niektórymi kadrami. Stawkę uzupełniają: brytyjski komediodramat "Pojedynek na głosy" oraz animacja "O czym marzą zwierzęta".

Nowy film Lecha Majewskiego zatytułowany "Dolina Bogów" splata ze sobą trzy wątki narracyjne. Pierwszy, archaiczna legenda Indian Navajo, opowiada o ich ziemi i bogach, którzy pod postacią skał-pomników zaludniają tytułową dolinę Valley of the Gods. Drugi jest historią najbogatszego człowieka, Wesa Taurosa, eksperymentującego na sobie możliwości, jakie daje nieograniczony pieniądz. Dotknięty osobistą tragedią, Tauros żyje w ukryciu przed światem i tylko od czasu do czasu ukazuje się publicznie, lecz tak naprawdę osobą, którą widzą postronni, jest jego sobowtór. Trzeci wątek jest historią narratora, Johna Ecasa, pisarza, który pracuje jako copywriter w firmie Taurosa. Jego nieposkromiona wyobraźnia "poprawia" rzeczywistość, przenosząc ją w świat fantazji. Po traumatycznym rozstaniu z żoną, szukając wyjścia z impasu, John zaczyna pisać biografię swego szefa i przyjmuje zaproszenie do jego posiadłości. W tym czasie firma Taurosa, eksploatująca rudę uranu, wykupuje Dolinę Bogów, aby drążyć tunele w świętej ziemi. Zburzony spokój przodków Navajo sprawia, iż skały rodzą mściciela... Film wyróżnia gwiazdorska obsada, wystąpili w nim m.in. John Malkovich, Josh Hartnett, Berenice Marlohe, John Rhys-Davies i Keir Dullea.