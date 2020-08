We wrześniu wznowione zostaną zdjęcia do filmu „The Batman”

Wiele wskazuje na to, że już we wrześniu wznowione zostaną zdjęcia do superbohaterskiego widowiska „The Batman” w reżyserii Matta Reevesa. Twórcy filmu zapowiadają mroczne dzieło, zbliżone do niedawnego „Jokera”. Zdjęcia do filmu musiały zostać przerwane w marcu z powodu pandemii COVID-19. Szacuje się, że do ukończenia filmu koniecznych będzie około trzech miesięcy zdjęć.

Wideo The Batman - Camera Test

Źródła, na które powołuje się portal "Variety", twierdzą, że w brytyjskim studio Warner Bros. Studios Leavesden w ciągu ostatniego miesiąca trwała budowa dekoracji do filmu "The Batman". Nie można być jednak niczego pewnym, a w związku sytuacją związaną z pandemią, równie dobrze zdjęcia mogą rozpocząć się w późniejszym terminie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, możliwe będzie ukończenie ich jeszcze w tym roku.



Występujący w tytułowej roli Batmana, Robert Pattinson przebywa w Londynie, gdzie spędził czas przymusowego zamknięcia z powodu pandemii COVID-19. Inne gwiazdy filmu też są na miejscu, kolejne mają pojawić się tam w najbliższym czasie. Póki co, pandemia sprawiła, że przesunięta została data premiery filmu "The Batman". Pierwotnie miał on trafić do kin w czerwcu 2021 roku, aktualną datą jest 1 października 2021.



W rolach głównych w filmie "The Batman", obok Pattinsona, wystąpią Zoe Kravitz (Kobieta Kot), Paul Dano (Człowiek-Zagadka), Jeffrey Wright (komisarz Gordon), John Turturro (Carmine Falcone), Peter Sarsgaard (prokurator Gil Colson), Andy Serkis (Alfred Pennyworth) oraz Colin Farrell (Pingwin).



Produkujące film "The Batman" studio Warner Bros. wznowiło niedawno zdjęcia do czwartej części "Matriksa", która realizowana jest w Berlinie. We wrześniu w Londynie mają ruszyć też zdjęcia do trzeciej części "Fantastycznych zwierząt". Jedną z pierwszych wielkich produkcji filmowych, jakie wznowiły zdjęcia był produkowany przez studio Universal "Jurassic World: Dominion". Choć na zabezpieczenia na planie związane z koronawirusem wydano około 9 milionów dolarów, produkcja filmu systematycznie napotyka kolejne utrudnienia. Ostatnio konieczna była rezygnacja z części zdjęć planowanych na Malcie, gdzie zanotowano wzrost zarażeń.