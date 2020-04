"We Have One Heart" Katarzyny Warzechy w konkursie festiwalu Visions du Réel

Animowano-dokumentalny film Katarzyny Warzechy "We Have One Heart" zakwalifikował się do konkursu krótkich metraży na festiwalu Visions du Réel w Szwajcarii - poinformowało we wtorek Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Wydarzenie odbywać się będzie w dniach 24 kwietnia - 2 maja w systemie online.

"We Have One Heart" powstał w działającym przy SFP Studiu Munka w ramach programu Pierwszy Dokument /materiały prasowe

"We Have One Heart" to historia Adama, który po śmierci matki odnajduje korespondencję, wymienianą przed laty przez rodziców: Polkę i mieszkającego w Iraku Kurda. "Dla Adama to okazja, by dowiedzieć się czegoś więcej o ojcu, którego nigdy nie poznał. Połączenie animacji rysunkowej z materiałami archiwalnymi pozwala przenieść się niemal 40 lat wstecz, poczuć emocje łączące żyjących w różnych częściach świata zakochanych oraz odkryć niezwykłą tajemnicę rodzinną" - czytamy w informacji prasowej SFP.



Jak podkreśliła Katarzyna Warzecha, wiadomość o kwalifikacji filmu do konkursu festiwalu Visions du Réel przyjęła "z wielką radością i podekscytowaniem". "Z dnia na dzień rośnie moje zainteresowanie, jak ten festiwal będzie wyglądał z perspektywy widza, twórcy filmowego, czy uczestnika strefy Industry siedzącego na kanapie w swoim domowym salonie" - przyznała, cytowana w komunikacie SFP.

Reżyserka dodała, że bohaterów "We Have One Heart" - Adama i Anię Witkowskich - zna od wielu lat. "To ważne postaci na trójmiejskiej scenie artystycznej. Kiedy Ania opowiedziała mi historię o znalezionym po 40 latach ojcu Adama, wiedziałam, że jest to wspaniały temat na film. Kilka miesięcy szukałam odpowiedniej formy do opowiedzenia tego, co wydarzyło się kilkadziesiąt lat temu. Animacja pomogła mi pokazać świat bohaterów uwiarygodniony materiałem dokumentalnym w postaci listów i zdjęć. Dzięki temu ożywiliśmy ten świat, a ja uniknęłam 'gadających głów'" - powiedziała.

Wideo Trailer | We Have One Heart | Katarzyna Warzecha

Film powstał w działającym przy SFP Studiu Munka w ramach programu Pierwszy Dokument. Za zdjęcia odpowiada Grzegorz Hartfiel, a za montaż - Piotr Kremky. Producentami są Ewa Jastrzębska i Jerzy Kapuściński.

Katarzyna Warzecha (ur. 1989 r. w Gdańsku) ukończyła reżyserię w Szkole Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach oraz Wajda School & Studio w Warszawie. Pracowała m.in. z Filipem Bajonem i Marcinem Wroną jako asystentka reżysera. Jej filmem dyplomowym była krótkometrażowa fabuła "Jest naprawdę ekstra" (2017 r.).