"Niepamięć": Film z Tomem Cruisem od 19 kwietnia na HBO Max

Bohater filmu " Niepamięć " w reżyserii Josepha Kosinskiego konfrontuje się z przeszłością, co poprowadzi go w pełną odkupienia i odkryć podróż podczas walki o ocalenie ludzkości. W rolach głównych wystąpił Tom Cruise oraz Olga Kurylenko.

"Mamma mia!" i "Mamma Mia! Here We Go Again" od 26 kwietnia na HBO Max

"Mamma mia" to kinowa wersja musicalu opartego na piosenkach legendarnej grupy ABBA. Gwiazdorska obsada: Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgard, Amanda Seyfried z brawurową Meryl Streep na czele.

W filmie "Mamma Mia! Here We Go Again" oryginalna obsada powraca po dziesięciu latach na grecką wyspę. Główna bohaterka zachodzi w ciążę i poznaje historię przeszłości swojej matki.

"Truposze nie umierają" od 26 kwietnia na HBO Max

" Truposze nie umierają " to film w reżyserii Jima Jarmuscha z 2019 roku. Bill Murray, Adam Driver i Tilda Swinton jako bohaterowie, którzy łączą siły, gdy zmarli zaczynają wstawać z grobów w sennym miasteczku Centerville.

Kwietniowe nowości filmowe i serialowe na HBO Max

18 kwietnia:

"Mój agent", 1-6

"Mój agent II", odc. 1-6

"Sprawa Goldmana"

19 kwietnia:

"Niepamięć"

"Polowanie"

"Perska wersja"

"Gniew Becky"

"Dla Leslie"

"Rodzinny interes"

"Skończ z tymi kłamstwami"

"Mieszaniec"

"Obciążeni"

26 kwietnia: