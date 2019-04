"Wajda": Wielka wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie

Już od 6 kwietnia w Muzeum Narodowym w Krakowie będzie można oglądać multimedialną i narracyjną wystawę poświęconą twórczości Andrzeja Wajdy. Ekspozycję zaplanowano do 8 września 2019 roku.

Wystawę poświęconą twórczości Andrzeja Wajdy można oglądać od 6 kwietnia do 8 września 2019 / Muzeum Narodowe w Krakowie /Renata Pajchel /materiały prasowe

"Niekonwencjonalna, multimedialna i narracyjna wystawa poświęcona życiu i twórczości Andrzeja Wajdy ukazująca geniusz wielkiego inscenizatora, mistrza dramaturgii i twórcy niezapomnianych obrazów. Zanurzymy się w świecie filmów i spektakli teatralnych Mistrza" - czytamy na stronie Muzeum narodowego w Krakowie.

Ekspozycja będzie oparta na artefaktach pozostawionych przez Andrzeja Wajdę: scenariuszach, szkicach, rysunkach, zapiskach czynionych podczas procesu twórczego, rekwizytach i kostiumach, projektach scenografii i dokumentach produkcyjnych.



Pozwoli ona nie tylko odtworzyć proces realizacji filmów Wajdy, ale także poznać mechanizmy ich powstawania i konteksty: zarówno instytucjonalne, produkcyjne, cenzorskie, organizacyjne i związane z zarządzaniem talentami współpracowników, jak również autorskie, artystyczne, ukazujące geniusz konkretnego twórcy.



Wystawa umożliwi wtopienie się w filmowy świat, za pomocą obrazów, dźwięków i scenograficznych reinterpretacji oryginalnych dekoracji. Odtworzony zostanie świat magii filmu, co pozwoli na doświadczenie kina w bardziej sensualnej, narracyjnej i scenograficznej formie.



Wystawa poświęcona Andrzejowi Wajdzie zostanie podzielona na siedem kręgów. Odeślą nas one nie tylko do biografii reżysera, sieci inspiracji, najważniejszych filmów i osiągnięć, ale także do innych sfer, w których realizował się Wajda. Poznamy jego najbliższych współpracowników i role, jakie odgrywał jako producent i szef studia filmowego, wybitny nauczyciel i człowiek zaangażowany w rozmaite przedsięwzięcia organizacyjne.

Dominującymi tematami ekspozycji staną się: wojna i pamięć, demitologizacja motywów romantycznych, temat rewolucji, wątek bliskości i intymności oraz towarzyszącej żywym śmierci.

Ważnym elementem wystawy będzie interaktywne centrum edukacyjne. Odtworzony zostanie proces realizacji filmów Wajdy, zwiedzający poznają mechanizmy ich powstawania i konteksty: zarówno instytucjonalne, produkcyjne, cenzorskie, organizacyjne i artystyczne.

Kuratorem wystawy jest dr hab. Rafał Syska.

