W tym filmie wszyscy chcieliby z nią zagrać. Szanse ma wielki gwiazdor!

Oprac.: Kinga Szarlej Wiadomości

Reżyser Kristoffer Borgli, który zdobył uznanie za film "Dream Scenario", planuje nowy projekt we współpracy z wytwórnią A24. Wstępne negocjacje wskazują na to, że główne role w jego nadchodzącym filmie "The Drama" mogą zagrać dwie wielkie gwiazdy współczesnego kina.

Zdjęcie Zendaya / Angela Weiss / AFP