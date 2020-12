W nowym serialu Roberta Rodrigueza Zorro będzie kobietą

Robert Rodriguez, twórca „Desperado” i „Sin City”, zrealizuje teraz nową wersję przygód „Zorro”. Serial, nad którym pracuje, przyniesie dwie duże niespodzianki - zamaskowany mściciel będzie kobietą, a fabuła będzie osadzona współcześnie.

Robert Rodriguez: Kapelusz się zgadza, brakuje tylko maski /Ethan Miller /Getty Images

Centralną postacią scenariusza, który Robert Rodriguez napisał ze swoją siostrą Rebeccą, jest Sola Domingues, undergroundowa artystka, która walczy o sprawiedliwość społeczną jako współczesne wcielenie Zorro. Gdy jednak wejdzie w konflikt z kilkoma grupami przestępczymi, jej życie znajdzie się w niebezpieczeństwie. Na razie nie wiadomo, kto wcieli się w główną bohaterkę.



Serial powstaje dla telewizji NBC. Rodrigueza w tym projekcie, poza siostrą, wspiera m.in. Sofia Vergara. Gwiazda serialu "Współczesna rodzina" będzie pełnić rolę jednego z producentów serialu.



W przeszłości Rodriguez był bliski nakręcenia "Maski Zorro" (1998). To on wybrał Antonio Banderasa do roli jeźdźca w czarnej masce i pelerynie, który doskonale włada szpadą. Reżyser pożegnał się jednak z posadą, bo wytwórni, która produkowała ów film, nie podobało się nagromadzenie przemocy, którą chciał pokazać reżyser.